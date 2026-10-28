Τραμπ στο Axios: «Η υποστήριξή μου έκανε τη διαφορά για τον Νετανιάχου» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Axios ότι η δημόσια υποστήριξή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά τις αρχικές «τρομακτικές αναφορές» που λαμβάνε για τις προοπτικές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις εκλογές.

Η καταμέτρηση του 85% των ψηφοδελτίων επιβεβαιώνει ότι κανένας από τους δύο βασικούς αντιπάλους -Νετανιάχου και Άιζενκοτ- δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ, βυθίζοντας το Ισραήλ σε ένα παρατεταμένο πολιτικό θρίλερ και εβδομάδες σκληρών παζαριών για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η εικόνα της κάλπης και οι συσχετισμοί

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βγαίνει από τις κάλπες λαβωμένος αλλά καθόλου εξουδετερωμένος. Ο συνασπισμός του οδεύει προς την κατάληψη 53 εδρών — 11 λιγότερες από όσες κατείχε μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, το αντιπολιτευόμενο μπλοκ του Γκαντί Άιζενκοτ ακολουθεί με 48 έδρες, αφήνοντας και τους δύο ηγέτες χωρίς καθαρή εντολή διακυβέρνησης.

Αν και θεωρητικά ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να ορκίσει κυβέρνηση με την υποστήριξη των αραβικών κομμάτων -τα οποία οδεύουν προς το ιστορικό ρεκόρ των 19 εδρών- ένα τέτοιο σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες.

Η πραγματική καταμέτρηση των ψήφων ενίσχυσε σημαντικά τη θέση του Νετανιάχου σε σύγκριση με τα πρώτα exit polls, τα οποία έδιναν προβάδισμα στην αντιπολίτευση.

«Είναι σε πολύ καλή κατάσταση»

Σε σύντομη συνέντευξή του στο Axios την Τετάρτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ότι αρχικά λάμβανε «τρομακτικές αναφορές» για τις εκλογικές προοπτικές του Νετανιάχου.

«Αλλά τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση», ανέφερε ο Τραμπ.

«Άκουσα ότι η υποστήριξή μου έκανε μεγάλη διαφορά για τον Μπίμπι», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν προτίθεται να εμπλακεί στις προσπάθειες για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό τον Νετανιάχου, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν το έχει σκεφτεί ακόμα.

«Θα το εξετάσω», σημείωσε ωστόσο.

Εκκρεμούν χιλιάδες ψήφοι – Έκκληση Χέρτζογκ

Παράλληλα, εκκρεμεί η καταμέτρηση περίπου 500.000 ψήφων από στρατιώτες, διπλωμάτες, φυλακισμένους και πολίτες που ψήφισαν εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας.

Παρότι αυτές οι ψήφοι ενδέχεται να μετατοπίσουν ελαφρώς τον συνολικό αριθμό εδρών ή την κατανομή εντός των συμμαχιών, θεωρείται αμφίβολο να ανατρέψουν τη συνολική ισορροπία δυνάμεων.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, θα ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα την ερχόμενη εβδομάδα, πριν αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Νετανιάχου ή τον Άιζενκοτ.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ειδικά μετά τη χθεσινή ημέρα, για να αποφύγουμε έναν νέο γύρο εκλογών. Επομένως, περιμένω από όλους όσοι έρθουν εδώ να προσέλθουν με ανοιχτό μυαλό», δήλωσε.

Ο Χέρτζογκ ενδέχεται να επιδιώξει να πείσει τον Νετανιάχου και τον Άιζενκοτ να σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργασίας, ωστόσο ο Νετανιάχου δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς το βράδυ της Τρίτης απηύθυνε έκκληση για μια «ισχυρή δεξιά κυβέρνηση».

Τα σενάρια της επόμενης ημέρας

Αποστασίες προς τον Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει πιθανότατα να πείσει ηγέτες της αντιπολίτευσης να προσχωρήσουν στο στρατόπεδό του. Ωστόσο, όλοι τους έχουν δεσμευτεί δημοσίως πριν από τις εκλογές ότι δεν θα πράξουν κάτι τέτοιο.

Κυβέρνηση μειοψηφίας Άιζενκοτ

Ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να δοκιμάσει τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας με στήριξη από τα αραβικά κόμματα.

Μια τέτοια κυβέρνηση όμως θα κινδύνευε με ταχεία κατάρρευση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια άνετη νίκη του Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές.

Παραμονή Νετανιάχου ως υπηρεσιακού πρωθυπουργού

Η παραμονή του Νετανιάχου στον πρωθυπουργικό θώκο μέχρι τις νέες εκλογές θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη επιλογή για τον ίδιο.

Θα μπορέσει να διατηρήσει σχεδόν πλήρεις εξουσίες για τη διαχείριση της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, επιτρέποντάς του να προχωρήσει με έναν νέο γύρο πολέμου κατά του Ιράν.

Αντίθετα, για την αντιπολίτευση, το να επιτρέψει στον Νετανιάχου να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός ενδέχεται να οδηγήσει σε ήττα στις επόμενες εκλογές, καθώς θα έδινε στο δεξιό μπλοκ χρόνο να οργανωθεί και να γεφυρώσει τις εσωτερικές του διαιρέσεις.

Ο έλεγχος της Κνεσέτ από την αντιπολίτευση

Παρά το αδιέξοδο στη διακυβέρνηση, η αντιπολίτευση αναμένεται να αναλάβει κομβικές θέσεις στη νέα Κνεσέτ μετά την ορκωμοσία της την ερχόμενη εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στον Άιζενκοτ και τους εταίρους του να εκλέξουν Πρόεδρο της Βουλής, να ελέγξουν τη νομοθετική ατζέντα και να υπερψηφίσουν νομοσχέδια κοινής αποδοχής — όπως τη σύσταση εθνικής διερευνητικής επιτροπής για τις αποτυχίες ασφαλείας που οδήγησαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.