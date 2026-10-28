Εκλογές στο Ισραήλ: Με 53 έδρες ο Νετανιάχου και 48 ο Άιζενκοτ στο 85% της καταμέτρησης – Θρίλερ χωρίς πλειοψηφία

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Σε θρίλερ εξελίσσεται η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ, καθώς με καταμετρημένο το 85% των ψηφοδελτίων, κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ.

Η καταγραφή ιστορικού υψηλού για τα αραβικά κόμματα, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών, διαμορφώνει ένα εξαιρετικά σύνθετο πολιτικό σκηνικό.

Η μάχη των εδρών

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC), με καταμετρημένο το 85,6% του συνολικού όγκου των ψηφοδελτίων (που αντιστοιχεί στο 93% των τακτικών κάλπων):

Μπλοκ Δεξιάς / Νετανιάχου : Το μπλοκ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με επικεφαλής το κόμμα Λικούντ , εξασφαλίζει 53 έδρες .

: Το μπλοκ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με επικεφαλής το κόμμα , εξασφαλίζει . Μπλοκ Αντιπολίτευσης / Αϊζενκότ : Το κεντρώο αντιπολιτευόμενο μπλοκ υπό τον Γκαντί Άιζενκοτ, ηγέτη του κόμματος Yashar , συγκεντρώνει 48 έδρες .

: Το κεντρώο αντιπολιτευόμενο μπλοκ υπό τον Γκαντί Άιζενκοτ, ηγέτη του κόμματος , συγκεντρώνει . Αραβικά Κόμματα: Σημειώνουν ιστορικό υψηλό, εξασφαλίζοντας συνολικά 19 έδρες.

Για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών.

Αν και τα παραπάνω στοιχεία δεν θεωρούνται τελικά, δεν αναμένεται άμεση αλλαγή στους αριθμούς εντός των επόμενων ωρών, σχολιάζουν οι Times of Israel.

Η Εκλογική Επιτροπή διευκρίνισε ότι το εναπομείναν 7% των τακτικών ψηφοδελτίων απαιτεί πρόσθετο διασταυρωτικό έλεγχο, ενώ εκκρεμεί η καταμέτρηση περίπου 600.000 «διπλών φακέλων» (επιστολικές ψήφοι, στρατιώτες, διπλωμάτες κ.ά.), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά τα μικρότερα κόμματα, εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν όσοι δεν ξεπέρασαν το όριο του 3,25%:

Οι Έφεδροι (The Reservists): 2,6%

Λαός του Ισραήλ (People of Israel): 1,6%

Χαρέντι Κοινό (Charedi Public): 0,2%

Η συμμετοχή στην κάλπη ανήλθε στο εντυπωσιακό 77,7%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 70,6% των εκλογών του 2022.

Έκκληση Χέρτζογκ για αποφυγή νέων εκλογών

Στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ζήτησε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν διαλλακτικότητα ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέο κύκλο κάλπων.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ειδικά μετά τη χθεσινή ημέρα, για να αποφύγουμε έναν νέο γύρο εκλογών. Επομένως, περιμένω από όλους όσοι έρθουν εδώ να προσέλθουν με ανοιχτό μυαλό», είπε χαρακτηριστικά.

אחוז ההצבעה המדהים אתמול הוא תעודת כבוד לחברה הישראלית ומעיד עד כמה הרצון לדמוקרטיה בישראל הוא משמעותי. בשבוע הבא אזמן אליי את נציגי הסיעות להתייעצויות לקראת הטלת המנדט להרכבת הממשלה הבאה. עם פרסום התוצאות, אני מבקש מכל מי שיגיע דבר אחד חשוב – להגיע עם ראש פתוח. דברים שאמרתי היום במפגש עם מיזם ״מחליפים מילה״ בבית הנשיא: — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 28, 2026



Ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανέφερε ότι αναμένει να παραλάβει τα επίσημα τελικά αποτελέσματα την ερχόμενη εβδομάδα από τον Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Νόαμ Σόλμπεργκ, ώστε να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαβουλεύσεις με τις κοινοβουλευτικές ομάδες για την ανάθεση εντολής σχηματισμού κυβέρνησης.

Παράλληλα, εξήρε την υψηλή προσέλευση των πολιτών, χαρακτηρίζοντάς την «τίτλο τιμής για την ισραηλινή κοινωνία» που αποδεικνύει το βάθος της «επιθυμίας των Ισραηλινών για δημοκρατία».

Αραβικά κόμματα: «Ιστορικό επίτευγμα – Μπορούμε να ανατρέψουμε τον Νετανιάχου»

Η ικανοποίηση είναι έκδηλη στις τάξεις των αραβικών κομμάτων μετά τα ποσοστά ρεκόρ που συγκέντρωσαν.

Ο Αχμάντ Τίμπι, ηγέτης μιας εκ των συνιστωσών της Κοινής Λίστας (Joint List), δήλωσε στο ραδιόφωνο του στρατού του Ισραήλ ότι το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκαντί Αϊζενκότ μπορεί να εκθρονίσει τον Νετανιάχου, εφόσον συνεργαστεί με τους Άραβες βουλευτές.

«Αν το θέλει, αν είναι αρκετά γενναίος για να το πράξει», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Τίμπι για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από την αντιπολίτευση.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα «ιστορικό επίτευγμα για το αραβικό κοινό».

«Χωρίς την υψηλή προσέλευση στις αραβικές κοινότητες, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να είχε σχηματίσει κυβέρνηση μόνος του με τη Δεξιά. Εμείς μπλοκάραμε αυτή την προοπτική», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Κοινής Λίστας, Γιουσέφ Τζαμπαρίν, δήλωσε έτοιμος να συμβάλει στην ανατροπή της κυβέρνησης Νετανιάχου, την οποία χαρακτήρισε «κυβέρνηση αιματοχυσίας», ζητώντας μια ειλικρινή εβραϊκο-αραβική εταιρική σχέση.

Ο Τζαμπαρίν τόνισε ότι όποιος επιδιώκει να προσφέρει μια πραγματική εναλλακτική απέναντι στον Νετανιάχου οφείλει να συνομιλήσει με την Κοινή Λίστα, υπογραμμίζοντας ότι το δίλημμα των εκλογών είναι ανάμεσα στη «συνεχιζόμενη ρατσιστική τακτική, τον αποκλεισμό και την εβραϊκή ανωτερότητα» και σε μια «πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ Εβραίων και Αράβων».

Συγχαρητήρια από την ΕΕ

Σε μια σπάνια θετική τοποθέτηση προς το Τελ Αβίβ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχάρη τον ισραηλινό λαό για τη διεξαγωγή των εκλογών, εξαίροντας την υψηλή συμμετοχή (πλησίον του 78%) ως δείγμα μιας «ζωντανής δημοκρατίας».

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της ΕΕ σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες προσβλέπουν σε συνεργασία με την επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις, στηριζόμενη στη «μακροχρόνια σχέση και τη δέσμευση των δύο πλευρών στις δημοκρατικές αρχές και τις κοινές αξίες».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να επιζητεί έναν «ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο» με το Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, την αντιμετώπιση των διαφωνιών και την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, της ασφάλειας και μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ είχαν βρεθεί στο χαμηλότερο ιστορικό τους σημείο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε, με τις Βρυξέλλες να ασκούν συχνά έντονη κριτική στους χειρισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης στο μέτωπο του πολέμου και την πολιτική της στη Δυτική Όχθη.