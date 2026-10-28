Ισραήλ: Πρώτος ο Νετανιάχου, αλλά χωρίς πλειοψηφία – Στα χέρια των αραβικών κομμάτων το «κλειδί» της επόμενης κυβέρνησης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί το προβάδισμα στις ισραηλινές εκλογές, ωστόσο ο κυβερνητικός συνασπισμός του παραμένει μακριά από την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Με την καταμέτρηση να πλησιάζει το 80%, το μπλοκ του Ισραηλινού πρωθυπουργού συγκεντρώνει 54 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, έναντι 47 της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ. Την ίδια ώρα, τα αραβικά κόμματα αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα των μετεκλογικών εξελίξεων, καθώς εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες.

Σύμφωνα με ανάλυση της ισπανικής εφημερίδας El Español, η οποία εξετάζει τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς μετά τις εκλογές της Τρίτης (27/10), το αποτέλεσμα υποχρεώνει την αντιπολίτευση να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, παρά τις έντονες διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της.

Η εικόνα της καταμέτρησης επιβεβαιώνεται και από τα ισραηλινά μέσα Times of Israel και Ynet, με το Λικούντ να παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη, χωρίς ωστόσο ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του να συγκεντρώνουν τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η εκλογική αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, η οποία έφτασε το 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1999.

Οι 19 έδρες των αραβικών κομμάτων αλλάζουν τους πολιτικούς συσχετισμούς

Η ενισχυμένη παρουσία των αραβικών κομμάτων στην Κνεσέτ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των εκλογών.

Η Κοινή Λίστα, με επικεφαλής τον Γιούσεφ Τζαμπαρίν, και το ισλαμικό κόμμα Ράαμ, υπό τον Μανσούρ Αμπάς, συγκεντρώνουν συνολικά 19 έδρες, σύμφωνα με την προσωρινή κατανομή.

Όπως επισημαίνει η El Español, η μεγάλη συμμετοχή των Αράβων πολιτών του Ισραήλ στις εκλογές ενίσχυσε σημαντικά την εκπροσώπησή τους, προσφέροντας στα δύο κόμματα αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ.

Ο Μανσούρ Αμπάς έχει ήδη αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την αντιπολίτευση, υπενθυμίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε το κόμμα του στον σχηματισμό της κυβέρνησης του 2021.

Τότε, το Ράαμ συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό που συγκρότησαν ο Ναφτάλι Μπένετ και ο Γιαΐρ Λαπίντ, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση του Νετανιάχου από την πρωθυπουργία.

Το μεγάλο εμπόδιο για τον Άιζενκοτ

Παρά την αριθμητική δυνατότητα σχηματισμού πλειοψηφίας με τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει σημαντικά πολιτικά εμπόδια.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει τον σχηματισμό μιας «σιωνιστικής κυβέρνησης που θα υπηρετεί όλους», ενώ αντίστοιχη θέση έχει εκφράσει και ο Ναφτάλι Μπένετ.

Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίζεται ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος έχει απορρίψει τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα.

Αντίθετα, ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, έχει υποστηρίξει τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους, επισημαίνοντας ότι κάθε βουλευτής που εκλέγεται μέσα από τη νόμιμη δημοκρατική διαδικασία αποτελεί θεμιτό μέρος του πολιτικού συστήματος.

Σύμφωνα με την El Español, αυτές οι αντιφατικές θέσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό δίλημμα για τον Άιζενκοτ, καθώς η αριθμητική πλειοψηφία δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε κυβερνητική συμφωνία.

Ο Νετανιάχου ζητά κυβέρνηση χωρίς εξάρτηση από τα αραβικά κόμματα

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ταχθεί κατά του σχηματισμού κυβέρνησης που θα στηρίζεται στα αραβικά κόμματα.

Στην ομιλία του μετά τις εκλογές, υποστήριξε ότι η δεξιά διαθέτει σαφή πλειοψηφία μεταξύ των σιωνιστών ψηφοφόρων και ζήτησε τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

«Το μπλοκ της δεξιάς διαθέτει σαφή και αποφασιστική πλειοψηφία μεταξύ του σιωνιστικού πληθυσμού», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προοπτική συνεργασίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτήρισε «υπαρξιακή απειλή» από το Ιράν.

Η ισπανική εφημερίδα σημειώνει ότι η αντιπολίτευση ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Νετανιάχου να αξιοποιήσει την ένταση με το Ιράν στο πλαίσιο της μετεκλογικής αντιπαράθεσης. Πρόκειται, ωστόσο, για ανησυχία που αποδίδεται στους πολιτικούς αντιπάλους του και όχι για διαπιστωμένη πρόθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το ενδεχόμενο νέων εκλογών και οι δύσκολες διαπραγματεύσεις

Η καταμέτρηση συνεχίζεται και η τελική κατανομή των εδρών παραμένει ανοικτή, καθώς δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ψήφοι.

Σύμφωνα με την El Español, τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευθούν στις 4 Νοεμβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πολιτικό αρχηγό που εκτιμά ότι μπορεί να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Εάν οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, το Ισραήλ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με νέα περίοδο πολιτικού αδιεξόδου και ακόμη και με το ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών.

Μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει στην πρωθυπουργία.

Όπως καταλήγει η ανάλυση της El Español, η ενισχυμένη κοινοβουλευτική παρουσία των αραβικών κομμάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επόμενη ημέρα στο Ισραήλ, εφόσον οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης καταφέρουν να ξεπεράσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες.