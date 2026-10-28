Αραγτσί: Προειδοποίηση για «καταστροφικές συνέπειες» στις διεθνείς αγορές από ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση στον Περσικό Κόλπο

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Αυστηρή προειδοποίηση για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα στρατιωτική επίθεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια υποκινούμενη από το Ισραήλ θα είχε «καταστροφικό αντίκτυπο» στις διεθνείς αγορές.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προχώρησε στην προειδοποίηση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, εν μέσω νέων αναφορών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σχετικά με το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

«Ο καταστροφικός αντίκτυπος που θα είχε στις διεθνείς αγορές οποιαδήποτε στρατιωτική περιπέτεια στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, υποκινούμενη από το Ισραήλ, εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα ανησυχία τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές φυσικού αερίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί.

Με τη δήλωσή του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έστρεψε την προσοχή στις πιθανές οικονομικές συνέπειες μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα αντιμετώπιζαν οι διεθνείς αγορές και ο τομέας του φυσικού αερίου.

Νέες απειλές για επιθέσεις στο Ιράν – Τι δήλωσε ο Νετανιάχου

Η προειδοποίηση του Αραγτσί έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ έχουν επαναφέρει τις τελευταίες ημέρες το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, με επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ οι πρόσφατες δηλώσεις της αμερικανικής και της ισραηλινής πλευράς εντείνουν την ανησυχία για νέα κλιμάκωση.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι η χώρα του έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξαλείψει αυτό που χαρακτήρισε «υπαρξιακή απειλή» από το Ιράν.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού και η προειδοποίηση της Τεχεράνης αναδεικνύουν την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, καθώς το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η ιρανική πλευρά επιμένει ότι μια τέτοια κλιμάκωση δεν θα είχε συνέπειες μόνο για την περιοχή, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα τη διεθνή οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές φυσικού αερίου.