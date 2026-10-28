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28η Οκτωβρίου: Εθνική υπερηφάνεια στη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, να παρελαύνουν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους αποκαθίσταται σταδιακά.

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παρέλαση- Αθήνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
  • Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων, παρήλασαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο.
  • Τη μαθητική παρέλαση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου αποκαθίσταται σταδιακά.

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Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.  Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων παρέλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

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Παρά το πρωινό ψιλόβροχο, η παρέλαση πραγματοποιήθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες, διευκολύνοντας όσους κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας, για να παρακολουθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων της πρωτεύουσας να παρελαύνουν.

Τη μαθητική παρέλαση παρακολούθησαν, επίσης, εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

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Την παρέλαση «έκλεισε» η φιλαρμονική της Πυροσβεστικής και τα Σώματα Ελληνικού Οδηγισμού και Ελλήνων Προσκόπων. Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης, αποκαθίσταται σταδιακά.

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Δείτε βίντεο από το ERTNews:

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