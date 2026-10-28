ΟΛΜΕ: Στάση εργασίας στις 30 Οκτωβρίου σε Αττική και Αχαΐα – Συμμετοχή στις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις των λιμενεργατών

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Με στόχο την υποστήριξη της διεθνούς κινητοποίησης των λιμενεργατών και τις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί στη χώρα μας, η ΟΛΜΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε διευκολυντική στάση εργασίας 12-14.00 στις 30/10 για την Αττική και την Αχαΐα.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, στηρίζει τη διεθνή απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών σε πάνω από 100 λιμάνια στον κόσμο, με σύνθημα “Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο”.

Καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις σε:

• Αττική, στις 10 π.μ. στην Πλατ. Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά,

• Αχαΐα, στις 10 π.μ. στο Λιμάνι της Πάτρας

• Θεσπρωτία, στις 11.30 π.μ. στην είσοδο του Λιμανιού Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας

• και στα κατά τόπους απογευματινά συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη 19.30 Άγαλμα Βενιζέλου, στην Ελευσίνα 19.00 στην Πλατεία Ηρώων, στο Λαύριο στις 19.00 στο Λιμάνι και στη Χαλκίδα στις 19.00 στην Παλιά Γέφυρα.

Για το σκοπό αυτό η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαΐα από 8 π.μ. έως 12 το μεσημέρι και για τη Θεσπρωτία από 11 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας.

Επιπλέον, το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων για την Αττική και την Αχαΐα από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Επίσης, για τα σχολεία του Πειραιά προκηρύσσει στάση εργασίας για τα Εσπερινά σχολεία από τις 21.00 έως τις 23.00»