Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Βλάβη στο σύστημα ασφαλείας και πιθανό ανθρώπινο λάθος στο μικροσκόπιο των ερευνών

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Στους τουλάχιστον 50 ανέρχονται οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο της Ισπανίας, σύμφωνα με την εφημερίδα El Español, ενώ οι έρευνες στρέφονται πλέον σε ενδεχόμενη σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος ασφαλείας των σιδηροδρομικών γραμμών, σε συνδυασμό με πιθανό ανθρώπινο λάθος στο κέντρο ελέγχου της Ατότσα στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Español, η οποία επικαλείται πηγές κοντά στην έρευνα και υψηλόβαθμα στελέχη της Renfe, το σύστημα αυτόματης προστασίας των τρένων LZB παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κανονική λειτουργία της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Η δυσλειτουργία οδήγησε στην ενεργοποίηση εναλλακτικού συστήματος σηματοδότησης, γνωστού ως BSL, το οποίο προβλέπει αυξημένα μέτρα προφύλαξης και κίνηση με μειωμένη ταχύτητα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έως και οκτώ τρένα ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή εξαιτίας του προβλήματος.

Όταν αποκαταστάθηκε η λειτουργία του LZB, δόθηκε εντολή επανέναρξης της κυκλοφορίας. Ωστόσο, ένας συρμός της εταιρείας Iryo παρέμεινε ακινητοποιημένος στις γραμμές για λόγους που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η εντολή από το κέντρο ελέγχου που ενδέχεται να οδήγησε στην τραγωδία

Όπως αναφέρουν τόσο η El Español όσο και η El País, ο μηχανοδηγός του τρένου AVE της Renfe, που ακολουθούσε, συνάντησε κόκκινο σήμα και ζήτησε άδεια από το κέντρο ελέγχου της Ατότσα για να συνεχίσει την πορεία του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, χειριστής του κέντρου φέρεται να έδωσε λανθασμένα την άδεια, παρά το γεγονός ότι ο συρμός της Iryo εξακολουθούσε να καταλαμβάνει το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.

Ακολούθησε η σφοδρή σύγκρουση του τρένου της Renfe με το πίσω μέρος του ακινητοποιημένου συρμού της Iryo, με την ταχύτητα της πρόσκρουσης να μην έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η ανδαλουσιανή εφημερίδα La Voz del Sur επισημαίνει ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς κατέστη δυνατό να επιτραπεί η συνέχιση της πορείας του AVE, ενώ η σιδηροδρομική γραμμή παρέμενε κατειλημμένη.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν τη βλάβη του συστήματος LZB, τους λόγους για τους οποίους δεν επανεκκίνησε το τρένο της Iryo και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το προσωπικό του κέντρου ελέγχου.

Η γραμμή Μαδρίτης–Σεβίλλης βρίσκεται επίσης σε διαδικασία μετάβασης από το LZB στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας ERTMS. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση της τεχνολογικής αυτής μετάβασης με το δυστύχημα.

Τα παραπάνω αποτελούν τις πρώτες ερευνητικές εκτιμήσεις και όχι οριστικό πόρισμα για τις ευθύνες ή τα αίτια της τραγωδίας.