Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει συμφωνία με το ΝΑΤΟ για να αλλάξει τον χάρτη ασφαλείας της Ευρώπης

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Η Ρωσία επιδιώκει μια ξεχωριστή συμφωνία με το ΝΑΤΟ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και του κόσμου, προειδοποίησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλύπτοντας ότι η Μόσχα επαναφέρει παλαιότερες απαιτήσεις της υπό το πρόσχημα των «εγγυήσεων ασφαλείας».

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο Ουκρανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη (27/10), υποστήριξε ότι το Κρεμλίνο επιχειρεί να εντάξει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ευρύτερες αξιώσεις που αφορούν τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία θέτει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας όπως η ίδια τις αντιλαμβάνεται», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Όπως τόνισε, οποιαδήποτε συζήτηση για τέτοιου είδους διευθετήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι ρωσικές απαιτήσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η Μόσχα ενδέχεται να ζητήσει αποχώρηση στρατιωτικών υποδομών του ΝΑΤΟ

Ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επαναφέρει την απαίτηση απομάκρυνσης στρατιωτικών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ από ορισμένα κράτη-μέλη της Συμμαχίας.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Μόσχα είχε απαιτήσει από την κυβέρνηση του τότε Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν την επιστροφή της στρατιωτικής διάταξης του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη στα επίπεδα πριν από το 1997.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ουσιαστικά την απομάκρυνση στρατιωτικών δυνάμεων και υποδομών της Συμμαχίας από ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει τις ακριβείς απαιτήσεις που ενδέχεται να διατυπώσει εκ νέου η Μόσχα, ωστόσο εξέφρασε την ανησυχία του για μια πιθανή υποχώρηση του ΝΑΤΟ.

«Πιστεύω ότι οποιαδήποτε υποχώρηση, οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση σε ζητήματα ασφαλείας, αποτελεί ένδειξη αδυναμίας για τη Συμμαχία», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις για τη στρατιωτική παρουσία και τις υποδομές του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη του.

Οι συζητήσεις στις ΗΠΑ για μείωση της στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη

Οι προειδοποιήσεις του Ζελένσκι έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνά τους.

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει δημοσίως το ενδεχόμενο επανεξέτασης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, χωρίς να αποκλείονται πιθανές μειώσεις δυνάμεων.

«Έχουμε ακούσει επίσης μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από μια διαφορετική οπτική γωνία, σχετικά με την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων σε ευρωπαϊκό έδαφος, πιθανές μειώσεις και ούτω καθεξής», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών, ωστόσο εκφράζουν ανησυχίες ότι μια αιφνίδια και απρογραμμάτιστη αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων θα μπορούσε να δημιουργήσει κενά ασφαλείας και να διευκολύνει ενδεχόμενη νέα ρωσική επιθετικότητα.

Η συμφωνία Τραμπ για το ρωσικό ντίζελ και οι νέες απαιτήσεις της Μόσχας

Ο Ζελένσκι άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η συμφωνία της Ουάσινγκτον για εισαγωγές ρωσικού ντίζελ ενδέχεται να ενθάρρυνε το Κρεμλίνο να διατυπώσει πρόσθετες απαιτήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσδιόρισε ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι απαιτήσεις, αναγνωρίζοντας ότι «είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιες μπορεί να είναι».

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την ανησυχία του Κιέβου ότι οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας ενδέχεται να συνδεθούν με ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Το βασικό μήνυμα του Ζελένσκι είναι ότι οι ρωσικές απαιτήσεις για εγγυήσεις ασφαλείας δεν πρέπει να οδηγήσουν σε υποχώρηση της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ ή σε αναθεώρηση των αμυντικών δεσμεύσεων της Συμμαχίας, ιδιαίτερα όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.