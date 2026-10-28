LIVE – Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

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Θεσσαλονίκη- στρατιωτική παρέλαση- 28η Οκτωβρίου
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Παρακολουθήστε απευθείας τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου.

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Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολουθούν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Ελενα Ράπτη, Αννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας (εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής), Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης Ράνια Θρασκιά, Χρήστος Γιαννούλης (εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ), ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Στη σημερινή παρέλαση υπάρχει και μια καινοτομία. Απέναντι από την εξέδρα των επισήμων έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβάλλονται εικόνες από δύο drones. Το ένα μεταδίδει εικόνες από περιπολία στο Ανατολικό Αιγαίο και το άλλο από την παρέλαση.

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