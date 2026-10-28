Τραμπ: Προαναγγέλλει συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι «πολύ σύντομα» – «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

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Νέα κινητικότητα στο διπλωματικό μέτωπο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «πολύ σύντομα» αναμένεται να οργανωθεί συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/10), μετά την επιστροφή του στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επαφών με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Σύμφωνα με την Kyiv Post και την ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον πόλεμο.

«Νομίζω ότι σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία, όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία. Πολύ σύντομα θα οργανωθεί μια συνάντηση και πιστεύω ότι σημειώνεται μεγάλη πρόοδος», δήλωσε.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε σε ποια συνάντηση αναφερόταν, ο Τραμπ απάντησε: «Με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι. Και πιστεύω ότι σημειώνεται μεγάλη πρόοδος».

Στο τραπέζι νέα τριμερής διαπραγμάτευση

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο RBC-Ukraine, νέες τριμερείς συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε εάν η συνάντηση στην οποία αναφέρθηκε θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή και των τριών ηγετών ή εάν πρόκειται για διαφορετικές διπλωματικές επαφές.

Επίσης, δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένη ημερομηνία ή τόπο διεξαγωγής, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από το Κίεβο ή τη Μόσχα ότι έχει οριστικοποιηθεί συνάντηση των δύο προέδρων.

Οι δηλώσεις του, πάντως, επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο απευθείας διαβουλεύσεων σε ανώτατο επίπεδο, με στόχο την αναζήτηση μιας διπλωματικής διεξόδου στον πόλεμο.

Οι επαφές των ηγετών Φινλανδίας και Νορβηγίας με τον Πούτιν

Η νέα παρέμβαση Τραμπ ακολουθεί τις διπλωματικές επαφές που πραγματοποίησαν την Τρίτη (27/10) ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Στουμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία «ειλικρινή και ουσιαστική», ενώ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλητές του μετέφεραν στη ρωσική πλευρά την ανάγκη για πραγματικά βήματα αποκλιμάκωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Στις επαφές εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ, παραμένει ανοιχτό το κατά πόσο οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένη συμφωνία, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κοινά αποδεκτό πλαίσιο συνομιλιών σε επίπεδο ηγετών.