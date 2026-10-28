Τραμπ για εκλογές στο Ισραήλ: «Η υποστήριξή μου βοήθησε πολύ τον Νετανιάχου»

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Στη δημόσια υποστήριξή του προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδίδει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την εκλογική ενίσχυση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις εκλογές της Τρίτης (27/10), υποστηρίζοντας ότι η παρέμβασή του συνέβαλε στην ανατροπή του πολιτικού κλίματος.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social σχόλιο που αποδίδεται στον Ίρβινγκ Σ. Σβαρτς (Irving C. Schwartz), σύμφωνα με το οποίο η δημόσια υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου άλλαξε τα δεδομένα υπέρ του Νετανιάχου.

«Όταν ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε τον Μπίμπι Νετανιάχου, ολόκληρο το κλίμα άλλαξε και τώρα, αντί για μια αποφασιστική ήττα ενός σπουδαίου πρωθυπουργού, φαίνεται ότι έχουμε ένα μεγάλο αδιέξοδο έπειτα από εντυπωσιακή ανατροπή ή ακόμη και ΝΙΚΗ για τον Νετανιάχου», αναφέρεται στο σχόλιο.

«Όλα συνέβησαν ΜΕΤΑ την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ, ο οποίος θέλει μόνο ό,τι είναι καλό για τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», προστίθεται.

Τραμπ: «Η υποστήριξή μου βοήθησε πολύ τον Νετανιάχου»

Ο Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από συγκέντρωση στο Τέξας, εκφράζοντας αυτή τη φορά προσωπικά την εκτίμηση ότι η παρέμβασή του συνέβαλε στην ενίσχυση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Από τα exit polls ακούω ότι ο Νετανιάχου τα πήγε πολύ καλά. Νομίζω ότι όταν δημοσιοποιήθηκε η υποστήριξή μου, τον βοήθησε πάρα πολύ», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν είχε επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου μετά την έναρξη της ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι δεν είχαν μιλήσει.