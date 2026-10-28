Κακοκαιρία: Ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου σε Μαγνησία, B. Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα – Πού δεν θα γίνουν στην Αττική

Σε μια σειρά περιοχών της χώρας ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα, Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Μαγνησία και Β.Σποράδες

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, δεν θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις στη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες. Σκοπός της απόφασης είναι η προστασία των συμμετεχόντων και των παρευρισκομένων. Για το στρατιωτικό μέρος της παρέλασης στον Βόλο αναμένεται απόφαση σήμερα, ενώ για τις υπόλοιπες επετειακές εκδηλώσεις θα αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναλαμβάνει την ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των δήμων Μαγνησίας και Σποράδων και των αστυνομικών Αρχών. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες, τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες.

Ματαιώνεται η μαθητική παρέλαση και αλλάζει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σκιάθου, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται από τις πρώτες πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, η δοξολογία θα τελεστεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών και στις 17:30 θα ακολουθήσουν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο. Από τα σχολεία θα παραστούν μόνο οι σημαιοφόροι.

Κυκλάδες

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κινητοποίηση «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, επηρέασε τη διοργάνωση των παρελάσεων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών των σχολείων, των συλλόγων, των οργανώσεων και των σωματείων.

Δωδεκάνησα

Ακυρώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μηνάς Παπαδάκης. Η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη.

Δήμος Αγίου Δημητρίου (Αττική)

Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, η δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου αποφάσισε τη ματαίωση της παρέλασης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική.

Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο πρέπει να προσέλθουν στις 10:00 π.μ.