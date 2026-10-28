28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Οι αλλαγές σε Μετρό και Τραμ

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Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι αλλαγές αφορούν το κέντρο των δύο πόλεων, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών του Μετρό.

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας συνδέονται με τη Δοξολογία και τη μαθητική παρέλαση.

Από τις 06:00 έως το τέλος της Δοξολογίας:

Οδός Μητροπόλεως: Διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Από τις 09:00 έως το τέλος της παρέλασης:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Οδός Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της οδού Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της οδού Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λεωφόρος Συγγρού: Στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Οδός Αθανασίου Διάκου: Σε όλο το μήκος της.

Οι ρυθμίσεις επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς, έως την πρώτη παράλληλη, όπου προβλέπεται.

Μετρό και Τραμ Αθήνας: Τι αλλάζει

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση.

Θα παραμείνει κλειστός από τις 08:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση. Γραμμή 6 του Τραμ (Πικροδάφνη – Σύνταγμα): Από τις 08:00, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «Φιξ».

Από τις 08:00, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «Φιξ». Γραμμή 7 του Τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά): Από τις 09:00, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ».

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της λειτουργίας των γραμμών αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Θεσσαλονίκη: Οι δρόμοι με απαγορεύσεις και διακοπές κυκλοφορίας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη αφορούν κυρίως την περιοχή της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου η στρατιωτική παρέλαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 03:00 έως το τέλος της παρέλασης:

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου: Σε όλο το μήκος που αφορά τις εκδηλώσεις.

Σε όλο το μήκος που αφορά τις εκδηλώσεις. Οδός Γρηγορίου Παπανδρέου: Από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών. Οδός 30ής Οκτωβρίου: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Οδός Παύλου Μελά: Από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.

Από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή. Οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου: Από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού.

Από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού. Οδός Αγίας Τριάδος: Από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου, με την απαγόρευση στο συγκεκριμένο τμήμα να ισχύει έως τις 15:00.

Διακοπή κυκλοφορίας από τις 05:00:

Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στην οδό Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Σε όλο το μήκος της οδού 30ής Οκτωβρίου.

Από τις 07:00 θα εφαρμόζονται σταδιακά πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας στις οδούς:

Μ. Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματα από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έως τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, από την οδό Καλλιδοπούλου έως την οδό Στρατηγού Κακαβού.

Εθνικής Αμύνης, από την οδό Τσιμισκή έως τη λεωφόρο Νίκης.

Η Τροχαία ενδέχεται να προχωρήσει και σε πρόσθετες παρεμβάσεις, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί έξι σταθμοί

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 11:00 το πρωί αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με την εταιρεία THEMA, η λειτουργία του δικτύου θα αποκατασταθεί μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση από τις αστυνομικές αρχές. Αλλαγές αναμένονται και στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν την περιοχή της παρέλασης.

Απαγόρευση υπαίθριων συναθροίσεων

Παράλληλα, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, από τις 09:00 έως τις 21:00.

Η απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρου Νίκης, Εθνικής Αμύνης, Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Δραγουμάνου, Γρηγορίου Κολωνιάρη, Αγίων Πάντων, Γιαννιτσών, Ι. Κωλέττη, 26ης Οκτωβρίου, Καρατάσου και Ναυάρχου Κουντουριώτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μέτρο αποφασίστηκε λόγω εκτίμησης για σοβαρό κίνδυνο στη δημόσια ασφάλεια και πιθανή διατάραξη της κυκλοφορίας και της λειτουργίας υποδομών της πόλης.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τους δρόμους όπου ισχύουν απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.