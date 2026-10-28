Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου
Γεγονότα
- 312: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος νικά το στρατό του διεκδικητή του θρόνου Μαξέντιου στη μάχη της Μουλβίας Γεφύρας στη δεξιά όχθη του Τίβερη. Την προηγούμενη μέρα είχε δει ως όραμα στον ουρανό ένα σταυρό με τις λέξεις «Εν τούτω νίκα». Ο Κωνσταντίνος πιστεύει στη νέα θρησκεία και γίνεται ο πρώτος ρωμαίος αυτοκράτορας που επιβάλει στην αυτοκρατορία τον Χριστιανισμό.
- 1822: Στολίσκος των Ψαρών, αποτελούμενος από δύο πλοία και δύο πυρπολικά, επιτίθεται στον τουρκικό στόλο στο λιμάνι της Τενέδου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης ανατινάζει ένα δίκροτο, που είναι η υποναυαρχίδα του στόλου τους.
- 1886: Γίνονται τα αποκαλυπτήρια του Αγάλματος της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη από τον πρόεδρο Κλίβελαντ. Το έργο του γλύπτη Φρεντρίκ Μπαρτολντί δωρήθηκε από τους Γάλλους στον αμερικανικό λαό, με την ευκαιρία της 100ης επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.
- 1912: Η Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους Έλληνες. Επίσημη είσοδος του διαδόχου Κωνσταντίνου στην πόλη, όπου του επιφυλάσσεται παλλαϊκή υποδοχή.
- 1940: Η φασιστική Ιταλία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Στις 3 το πρωί επιδίδεται στον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο Μουσολίνι από τον πρεσβευτή της Ιταλίας στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι. Ακολουθεί το ΟΧΙ των Ελλήνων και στις 5:30 το πρωί αρχίζει στην Πίνδο η ιταλική επίθεση.
- 1943: Υποτίθεται ότι διεξάγεται το αποκληθέν «Πείραμα της Φιλαδέλφειας» στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Αμερικανοί επιστήμονες καταφέρνουν να εξαφανίσουν ένα ολόκληρο αντιτορπιλικό με το πλήρωμά του από τη ναυτική βάση της Φιλαδέλφειας, να το εμφανίσουν στη ναυτική βάση του Νόρφολκ και μετά να το επαναφέρουν στη Φιλαδέλφεια. Και όλα αυτά μέσα σε λίγα μόνο λεπτά της ώρας, όταν ο κανονικός πλους θα απαιτούσε περίπου 24 ώρες. Πιστεύεται ότι το πείραμα δεν έγινε ποτέ και πρόκειται για αστικό μύθο.
- 2011: Διαδηλωτές εισέρχονται στο χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια. Τελικά, η διεξαγωγή της ματαιώνεται. Ένταση επικρατεί και στη μαθητική παρέλαση της Αθήνας. Επεισοδιακές παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Καταδικάζει τα γεγονότα η κυβέρνηση. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων.
Γεννήσεις
- 1466: Έρασμος, Ολλανδός φιλόσοφος. (Θαν. 12/7/1536)
- 1912: Ρίτσαρντ Ντολ, Βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων. (Θαν. 24/7/2005)
- 1933: Γκαρίντσα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. (Θαν. 20/1/1983)
- 1940: Πόλυ Πάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 27/9/2013)
- 1955: Μπιλ Γκέιτς, Αμερικανός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της Microsoft.
- 1967: Τζούλια Ρόμπερτς, Αμερικανίδα ηθοποιός.
- 1971: Λεωνίδας Σαμπάνης, Έλληνας αρσιβαρίστας.
- 1974: Χοακίν Φίνιξ, Αμερικανός ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1704: Τζον Λοκ, Αγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού. (Γεν. 29/8/1632)
- 1850: Ιωάννης Δόμπολης ή Δομπόλλης, Ρώσος έμπορος, ελληνικής καταγωγής. Μέγας χορηγός του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώτος Υπουργός Οικονομικών (Ταμίας της Ελλάδος) του νεοσύστατου ελληνικού κράτους (1769). (Γεν. 1769)
- 1943: Κώστας Δημητριάδης, Έλληνας γλύπτης, το έργο του οποίου «Ο Δισκοβόλος» βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. (Γεν. 1879)