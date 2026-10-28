Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ στη Μάνδρα Αττικής.
ΔΕΔΔΗΕ: Ποια περιοχή της Αττικής θα μείνει σήμερα χωρίς ρεύμα (28/10)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ.
- Χωρίς ρεύμα θα μείνει συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής λόγω προγραμματισμένων εργασιών.
- Η διακοπή ηλεκτροδότησης αφορά συγκεκριμένα τη Μάνδρα Αττικής.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
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