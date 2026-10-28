Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (28/10) – Ξεχωρίζουν τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας και η μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπεσίκτας για τη EuroLeague

Το ματς Μπεσίκτας – Ολυμπιακός για τη EuroLeague και τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Το ματς Μπεσίκτας – Ολυμπιακός για τη EuroLeague και τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:00: Magenta Sport 6 – ATP 500 Βασιλεία (ATP 500)

15:00: ΣΠΟΡ FM TV2 – Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα (Κύπελλο Ελλάδας)

15:00: ΣΠΟΡ FM TV1 – Μαρκό – Ολυμπιακός (Κύπελλο Ελλάδας)

17:00: Magenta Sport 5 – Ζρίνσκι – ΠΑΟΚ (UEFA Youth League)

17:00: Magenta Sport 6 – ATP 500 Βασιλεία (ATP 500)

17:30: ΣΚΑΪ – Παναθηναϊκός – Άρης (Κύπελλο Ελλάδας)

18:00: ΣΠΟΡ FM TV3 – Κολοσσός H Hotels Collection – Ερόκσπορ (FIBA Europe Cup)

18:30: Magenta Sport 7 – ATP 500 Βιέννη (ATP 500)

19:00: Novasports Start – Αθηναϊκός Qualco – Λάντες (Ευρωλίγκα Γυναικών)

19:00: Magenta Sport 6 – ATP 500 Βασιλεία (ATP 500)

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη (Κύπελλο Γερμανίας)

19:00: ΣΠΟΡ FM TV5 – Τάρτου – Ηρακλής (FIBA Europe Cup)

19:00: ΣΠΟΡ FM TV4 – ΒΕΦ Ρίγα – Μύκονος Betsson BC (FIBA Europe Cup)

19:00: Mega News – Ολυμπιακός – Μερσίν (EuroCup)

19:30: Novasports 4HD – Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία (EuroCup)

19:30: Magenta Sport 3 – Πάρμα – Ουντινέζε (Serie A)

19:30: Magenta Sport 1 – Μίλαν – Μπολόνια (Serie A)

19:30: Magenta Sport 2 – Βενέτσια – Ίντερ (Serie A)

19:30: ΣΠΟΡ FM TV2 – ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ (Κύπελλο Ελλάδας)

20:00: Novasports 5HD – Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (EuroLeague)

20:30: Novasports Prime – Μπεσίκτας – Ολυμπιακός (EuroLeague)

20:30: ΣΚΑΪ – ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Κύπελλο Ελλάδας)

21:00: Novasports 6HD – Βιλερμπάν – Παρτίζαν (EuroLeague)

21:00: Magenta Sport 4 – Άλμπα Βερολίνου – Μπιλμπάο (FIBA Basketball Champions League)

21:00: Magenta Sport 7 – ATP 500 Βιέννη (ATP 500)

21:00: Magenta Sport 6 – ATP 500 Βασιλεία (ATP 500)

21:30: Novasports 3HD – Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)

21:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Μπάγερν Μονάχου – Μαγδεβούργο (Κύπελλο Γερμανίας)

21:45: Magenta Sport 1 – Τζένοα – Γιουβέντους (Serie A)

21:45: Magenta Sport 2 – Μόντσα – Νάπολι (Serie A)

22:00: Action 24 – Λίβερπουλ – Τσέλσι (Λιγκ Καπ Αγγλίας)

22:00: Magenta Sport 3 – Χαρτς – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)

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