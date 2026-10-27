«Χωριάτικο»: Οι 433 επιχειρήσεις, οι επαφές των μελών του κυκλώματος με δημόσιους λειτουργούς και η καταγγελία για εκμετάλλευση γυναικών

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Στοιχεία για τη λειτουργία περίπου 433 επιχειρήσεων, τη διασύνδεση με επτά δημόσιους λειτουργούς, τις επαφές με αστυνομικούς και τη διαχείριση χρημάτων μέσω εταιρικών σχημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», με βασικό κατηγορούμενο τον συλληφθέντα επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) αφορά συνολικά 149 πρόσωπα, ενώ από τα στοιχεία προκύπτει ότι 13 καταχωρίσεις δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά άτομα. Επιπλέον, έξι πρόσωπα είχαν αποβιώσει πριν από την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, ωστόσο τα μέλη του κυκλώματος συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τα ονόματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και οι συνεργάτες του συνδέονται με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων στην Αττική, στην επαρχία, στη Ρόδο και στη Μύκονο. Από τις περίπου 433 επιχειρήσεις, οι 340 αφορούσαν φούρνους, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα με στριπ σόου, ενώ στο δίκτυο περιλαμβάνονταν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

Ο συντονισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πραγματοποιούνταν από κεντρικά γραφεία στην Αττική, όπου λειτουργούσε άτυπο λογιστικό γραφείο. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν περισσότερα από 100 πρόσωπα ως «αχυράνθρωποι», τα οποία αναλάμβαναν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του δικτύου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος. Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση των καταστημάτων, τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων και την καταβολή χρημάτων στα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

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Οι επαφές με επτά δημόσιους λειτουργούς και οι κωδικές ονομασίες

Ξεχωριστό σκέλος της δικογραφίας αφορά τις επικοινωνίες δύο βασικών στελεχών της οργάνωσης με επτά δημόσιους λειτουργούς, μεταξύ των οποίων πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης στην Εφορία, στον ΕΦΚΑ και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Στην αναφορά της Δ.Α.Ο.Ε. περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες και συναντήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κεντρικά πρόσωπα στις επικοινωνίες είναι η Δ. Κ. και ο Δ. Ζ., με τον δεύτερο να εμφανίζεται ως διαμεσολαβητής μεταξύ της οργάνωσης και στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών.

Για την αναφορά στους συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγοντες χρησιμοποιούνταν κωδικές ονομασίες, όπως «δικοί μας», «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέλφη».

Μία από τις υποθέσεις που εξετάζονται αφορά σοβαρό εργατικό ατύχημα καθαρίστριας αλβανικής υπηκοότητας σε κατάστημα της Λεωφόρου Συγγρού, την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2026.

Η εργαζόμενη εμφανιζόταν τυπικά ως προσληφθείσα από μία εταιρεία και στη συνέχεια ως «δανεισμένη» σε άλλη επιχείρηση του δικτύου. Μετά το ατύχημα, καταγράφηκαν επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποσκοπούσαν στην αποφυγή κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας.

Στις συνομιλίες εκφράζονταν επίσης ανησυχίες για το ενδεχόμενο να διαπιστωθούν ομοιότητες ανάμεσα στο συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα και σε υπόθεση εικονικών εταιρειών που είχε εξαρθρώσει πρόσφατα η Δ.Α.Ο.Ε.

Σε μία από τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες, ο Δ. Ζ. αναφέρει: «Άκουσες τι είπε η Ε…; Λέει μήπως είναι σαν τις εταιρείες που βρήκανε;».

Η λίστα με τα δώρα πριν από το ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας

Στις 3 Απριλίου 2026, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας, η Δ. Κ. και ο Δ. Ζ. καταγράφηκαν να συζητούν την αγορά δώρων για δημόσιους υπαλλήλους.

Η λίστα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αφορούσε τουλάχιστον δέκα υπαλλήλους, ενώ μεταξύ των αντικειμένων που εξετάζονταν ήταν αρώματα, κραγιόν Yves Saint Laurent, αξίας 40 ευρώ το τεμάχιο, και προϊόντα αρτοποιίας.

Η επιλογή των δώρων συνδεόταν με τη σημασία της εξυπηρέτησης που αναμενόταν από κάθε πρόσωπο. Στις επικοινωνίες χρησιμοποιούνταν χαρακτηριστικά η λέξη «κραγιονάκια» για περιπτώσεις που θεωρούνταν μικρότερης βαρύτητας.

Ωστόσο, η Δ.Α.Ο.Ε. διευκρινίζει στην αναφορά της ότι δεν διακριβώθηκε εάν τα συγκεκριμένα δώρα παραδόθηκαν ή παραλήφθηκαν από τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι καταγγελίες για αστυνομικούς και οι τηλεφωνικές συνομιλίες

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα στοιχεία για επαφές της οργάνωσης με αστυνομικούς, καθώς και ενδεχόμενη παροχή πληροφοριών σχετικά με προγραμματισμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις του δικτύου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, σε μία περίπτωση εξετάζεται καταβολή 1.500 ευρώ σε αστυνομικό, ενώ δεύτερος αστυνομικός, με το προσωνύμιο «Λαγός», εμφανίζεται να διατηρούσε συστηματική επικοινωνία με στριπ κλαμπ του επιχειρηματία.

Οι δύο αστυνομικοί δεν έχουν ταυτοποιηθεί και προβλέπεται ξεχωριστή έρευνα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και τη διερεύνηση του βαθμού ενδεχόμενης εμπλοκής τους.

Για τις επαφές με αστυνομικούς μίλησε στον ΑΝΤ1 πρώην εργαζόμενος σε στριπ κλαμπ της Λεωφόρου Συγγρού, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν πρόσωπα που ενημέρωναν την οργάνωση για ενδεχόμενες αστυνομικές επιχειρήσεις.

«Εάν τυχόν γινόταν η στραβή, έστελναν τους αστυνομικούς στο μαγαζί. Είχε πέντε αστυνομικούς, τους οποίους είχε “τσιράκια” για όλες τις δουλειές».

Όταν ρωτήθηκε εάν γνώριζε προσωπικά τις συγκεκριμένες επαφές, απάντησε: «Αφού εγώ έκανα τα κουμάντα. Μου έλεγε το αφεντικό: “Αυτός είναι δικός μας. Αν κάτι συμβεί, ενημέρωσε τον Θύμιο, τον Κώστα, τον Μάκη”».

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης συνομιλία μεταξύ υπευθύνου στριπ κλαμπ και του αστυνομικού με το προσωνύμιο «Λαγός», κατά την οποία συζητούνται αλλαγές στο προσωπικό του καταστήματος.

Υπεύθυνος στριπ κλαμπ: «Τελικά ο *** έχει δίκιο. Ξέρεις τι μου είπε ο *** εμένα εξαρχής; “Άλλαξέ τα όλα, άλλαξε, βάλε δικά σου άτομα”. Εγώ θα το πω μπροστά σας. Ξέρεις τι; Ο Φάνης μού είχε πει εξαρχής “άλλαξε άτομα” και είπα εγώ να δώσω χρόνο κ.λπ. Αλλά τελικά έχει δίκιο. Θα αλλάξω άτομα, θα βάλω δικά μου άτομα».

«Τελικά ο *** έχει δίκιο. Ξέρεις τι μου είπε ο *** εμένα εξαρχής; “Άλλαξέ τα όλα, άλλαξε, βάλε δικά σου άτομα”. Εγώ θα το πω μπροστά σας. Ξέρεις τι; Ο Φάνης μού είχε πει εξαρχής “άλλαξε άτομα” και είπα εγώ να δώσω χρόνο κ.λπ. Αλλά τελικά έχει δίκιο. Θα αλλάξω άτομα, θα βάλω δικά μου άτομα». Λαγός: «Εννοείται, θα βάλεις δικά σου».

«Εννοείται, θα βάλεις δικά σου». Υπεύθυνος στριπ κλαμπ: «Να το, να τους, θα τους το πω ξεκάθαρα μπροστά στον ***».

Ακόμη, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στη δικογραφία καταγράφεται περιστατικό του Μαΐου 2026, όταν ο επιχειρηματίας ενημερώθηκε μέσω αθέμιτου διαύλου για επικείμενο έλεγχο σε επιχείρησή του.

Μετά την ενημέρωση, μετέφερε τους διακομιστές (servers) από την έδρα του στη Λεωφόρο Κηφισού στην κατοικία συγκατηγορουμένου, τον οποίο πίεσε να τους δεχθεί.

Σε καταθέσεις περιλαμβάνονται αναφορές σε χρηματικές καταβολές προς αστυνομικούς, για τις οποίες χρησιμοποιούνταν η κωδική ονομασία «λάδι».

Παρότι δεν κατονομάζονται αστυνομικοί ως συνεργοί στην παρούσα δικογραφία, θα ακολουθήσει χωριστή διερεύνηση για την ενδεχόμενη συμμετοχή αστυνομικών και άλλων κρατικών υπαλλήλων.

Η έκπτωση 20% και οι χορηγίες σε αστυνομικό σωματείο

Στο πλαίσιο των επαφών με αστυνομικούς, ο επιχειρηματίας είχε δώσει εντολή να παρέχεται έκπτωση 20% σε όσους επισκέπτονταν τα καταστήματά του ως πελάτες.

Παράλληλα, μέσω εταιρείας του, πραγματοποιούσε χορηγίες προς το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό σωματείο αστυνομικών της Αττικής, καλύπτοντας δαπάνες για αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Ο πρόεδρος του σωματείου, με τον οποίο επικοινώνησε ο ΑΝΤ1, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την παράνομη δραστηριότητα που αποδίδεται στον επιχειρηματία.

Διευκρίνισε ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν απευθείας στο θέατρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις και υποστήριξε ότι ο έλεγχος της νομιμότητας της εταιρείας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του σωματείου.

Η καταγγελία για εκμετάλλευση γυναικών και η λειτουργία των στριπ κλαμπ

Η έρευνα για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο είχε ξεκινήσει στα μέσα Ιανουαρίου, μετά από καταγγελία για εμπορία και εκμετάλλευση γυναικών από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι γυναίκες εγκλωβίζονταν μέσω οικονομικών χρεών, διαδικασιών έκδοσης βίζας και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται σε πορνεία.

Ο πρώην εργαζόμενος στο στριπ κλαμπ της Λεωφόρου Συγγρού περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο διέθετε γυναίκες σε καταστήματα της Αθήνας και της επαρχίας.

Όπως υποστήριξε, για την επιλογή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων λαμβάνονταν υπόψη τόσο η οικονομική αξιοπιστία των υπευθύνων τους όσο και οι διασυνδέσεις τους με αστυνομικούς.

Σε ερώτηση εάν η οργάνωση προμήθευε με γυναίκες όλα τα στριπ κλαμπ της Συγγρού, ανέφερε:

«Όχι μόνο στη Συγγρού. Στην επαρχία, παντού. Έδιναν σε ανθρώπους που ήξεραν ότι είναι φερέγγυοι. Όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά και από “αστυνομικής” πλευράς. Αυτοί, βέβαια, είχαν τις “καλύψεις” τους».

Αναφερόμενος στις συνθήκες εργασίας μέσα στα καταστήματα, περιέγραψε:

«Οι κοπέλες χόρευαν πάνω στην πίστα και μετά κάθονταν στα τραπέζια με τους πελάτες. Αν κάποιος πελάτης επιθυμούσε “πριβέ χορούς” και ό,τι άλλο ερμηνεύεις, πήγαινε σε αυτόν που ήταν έξω από το παραβάν».

Ο πρώην εργαζόμενος κατήγγειλε ακόμη ότι οι γυναίκες διέμεναν σε μισθωμένα σπίτια και ξενοδοχεία, υπό συνεχή επιτήρηση. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούνταν οδηγοί, ενώ την παρακολούθησή τους αναλάμβαναν είτε άτομα που είχαν αναλάβει τη φύλαξη των χώρων είτε γυναίκες τις οποίες εμπιστευόταν η οργάνωση.

«Στα ξενοδοχεία που τις έβαζε ή σε σπίτια ήταν πάντα ελεγχόμενα. Τα σπίτια ήταν νοικιασμένα από αυτούς και έμπαιναν μέσα 8-10 κοπέλες, οι οποίες ήταν φυλασσόμενες. Αυτά τα είχαν για να τις κοιμίζουν και να τις ελέγχουν εκεί οι μπράβοι ή έβαζαν κάποια έμπιστη ως αρχηγό, η οποία τους έδινε αναφορά για τα πάντα. Χρησιμοποιούσαν και οδηγούς. Στόλο ολόκληρο».

Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που εξετάζονται περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στον Φάνη, καθώς και συνομιλίες σχετικές με την απασχόληση γυναικών στα καταστήματα.

Σε μία από αυτές, άνδρας επικοινωνεί με τον Άγγελο για γυναίκα που ενδιαφερόταν να εργαστεί σε κλαμπ.

«Ναι, κύριε Άγγελε, καλησπέρα. Με λένε Νίκο και σας παίρνω με αφορμή μια κοπέλα η οποία ενδιαφέρεται να εργαστεί στο κλαμπ. Θα σας ξανακαλέσω σε μία ωρίτσα, μιάμιση περίπου. Ευχαριστώ».

Αντίστοιχες καταγγελίες περιλαμβάνονται και σε μαρτυρίες γυναικών που εργάζονταν σε στριπ κλαμπ της Μυκόνου, το οποίο συνδέεται με τον επιχειρηματία.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στην Αστυνομία, πέρα από τον χορό, ορισμένες γυναίκες παρείχαν υπηρεσίες που περιλάμβαναν γενετήσιες πράξεις σε ξεχωριστό χώρο του καταστήματος.

Η δραστηριότητα στη Ρόδο και τα 28 σημεία εκμετάλλευσης παραλιών

Σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τη Ρόδο, όπου το δίκτυο είχε αποκτήσει τον έλεγχο 28 σημείων εκμετάλλευσης παραλιών σε περιοχές υψηλής εμπορικής αξίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που μετέδωσε η ΕΡΤ, η δραστηριότητα της οργάνωσης στο νησί αποτελούσε «κοινό μυστικό».

Οι πρώτοι επιχειρηματίες από την Αθήνα άρχισαν να δραστηριοποιούνται στη Ρόδο την περίοδο 2018-2020, επιδιώκοντας, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, να εξασφαλίσουν τη διαχείριση μεγάλου μέρους των προνομιακών παραλιακών εκτάσεων.

Κατά τις μαρτυρίες, οι επιχειρηματίες είχαν διαμηνύσει ανεπίσημα σε όσους ήδη εκμεταλλεύονταν ομπρέλες και ξαπλώστρες ότι θα προσέφεραν υψηλότερα ποσά στις δημοπρασίες, ανεξάρτητα από τις προσφορές των ανταγωνιστών τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παραλιακού τμήματος στην Καλλιθέα της Ρόδου, έκτασης περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων.

Ενώ το συνηθισμένο τίμημα παραχώρησης ανερχόταν σε περίπου 25.000 ευρώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες προσέφεραν 200.000 ευρώ για να εξασφαλίσουν την εκμετάλλευσή του.

Η πρακτική που περιγράφεται περιλάμβανε την καταβολή της πρώτης δόσης και τη διακοπή των πληρωμών για τα επόμενα τρία χρόνια.

Κατά το τελευταίο έτος της παραχώρησης, οι οφειλές βεβαιώνονταν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ προβλεπόταν η απομάκρυνση του εκμεταλλευτή έπειτα από πρόταση του Δήμου.

Παράλληλα, η εταιρεία διέκοπτε τη λειτουργία της και τα χρέη παρέμεναν στο πρόσωπο που είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος». Καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, το Δημόσιο δεν μπορούσε να εισπράξει τις οφειλές.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε επίσης ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν είχε καταβάλει τα μισθώματα του 2025 για την εκμετάλλευση γνωστής παραλίας της Ρόδου, δημιουργώντας πρόσθετες οφειλές προς το Δημόσιο.

Κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης της Δ.Α.Ο.Ε. στο νησί, συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόσωπο που περιγράφεται ως βασικός συνεργάτης του επιχειρηματία στη Ρόδο και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υπόθεση μαστροπείας.

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και οι οικονομικές συναλλαγές στο εξωτερικό

Πέρα από τη δραστηριότητα στη Ρόδο, η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία για σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες επιχειρήσεων που συνδέονται με τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το στριπ κλαμπ της Μυκόνου είχε συσσωρεύσει οφειλές άνω των 600.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, συνδέονται επίσης με τη λειτουργία κυλικείου στο κρατικό νοσοκομείο «Γεννηματάς», καθώς και με επιχειρηματική δραστηριότητα στη δεύτερη πλαζ Αλίμου.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων και τη χρήση εταιρικών σχημάτων για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο συγκεκριμένο σκέλος εξετάζονται τριγωνικές συναλλαγές, εικονικά τιμολόγια, εταιρείες χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπεράκτιες εταιρικές δομές.

Οι τριγωνικές συναλλαγές που ερευνώνται αφορούν τη συμμετοχή τριών ή περισσότερων επιχειρήσεων σε τιμολογήσεις χωρίς αντίστοιχη παροχή πραγματικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, μέσω εικονικών τιμολογίων καταγράφονταν συναλλαγές για ανύπαρκτες υπηρεσίες ή εμπορεύματα, με σκοπό τη δικαιολόγηση χρηματικών ποσών.

Η χρήση εταιρειών χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δυσχεραίνει επίσης τον εντοπισμό των πραγματικών ιδιοκτητών και την παρακολούθηση της διαδρομής των χρημάτων.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει εντοπίσει στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Δανία, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάζονται εταιρικά σχήματα που συνδέονται με τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η έρευνα περιλαμβάνει 47 εταιρείες στην Ιρλανδία, 20 στο Λουξεμβούργο και 8 στη Βουλγαρία.

Ο έλεγχος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και των οικονομικών συναλλαγών τους αποτελεί σύνθετη διαδικασία, με τις Αρχές να εξετάζουν τις μεταξύ τους διασυνδέσεις και τις διαδρομές των χρημάτων. Πρόκειται για σκέλος της έρευνας που αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια.