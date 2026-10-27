Πάτρα: Η Ασφάλεια έβαλε τέλος στη δράση δύο ληστών – Την Κυριακή χτύπησαν κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Η Ασφάλεια Πατρών έθεσε τέλος στην παράνομη δράση δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά ληστειών σε βάρος τοπικών επαγγελματιών. Το πρωί της Τρίτης οι φερόμενοι ως δράστες αφαίρεσαν 800 ευρώ με την απειλή μαχαιριού από επιχείρηση στην οδό Παπανδρέου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή των δύο συλληφθέντων σε τουλάχιστον τρεις ακόμη ληστείες σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών στην πόλη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέλος στην παράνομη δράση δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε πολλές ληστείες στην Πάτρα, έβαλε η Ασφάλεια της πόλης.
  • Το πρωί της Τρίτης οι δράστες φέρονται να χτύπησαν σε επιχείρηση στην οδό Παπανδρέου, από όπου, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν από υπάλληλο το ποσό των 800 ευρώ.
  • Οι αρχές “βλέπουν” εμπλοκή των δύο συλληφθέντων σε τουλάχιστον τρεις ακόμη ληστείες, οι οποίες σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών στην Πάτρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τέλος στην παράνομη δράση δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε πολλές ληστείες στην Πάτρα, έβαλε η Ασφάλεια της πόλης.

Σύμφωνα με το tempo24, οι δύο άνδρες είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για επαγγελματίες της περιοχής.

Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης οι δράστες φέρονται να χτύπησαν σε επιχείρηση, στην οδό Παπανδρέου, από όπου, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν από υπάλληλο, το ποσό των 800 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αρχές “βλέπουν” εμπλοκή των δύο συλληφθέντων σε τουλάχιστον τρεις ακόμη ληστείες, οι οποίες σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών στην Πάτρα.

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