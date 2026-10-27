Eκλογές στο Ισραήλ: Αίτημα του Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας, αντίθετος ο Άιζενκοτ – Στο 66,7% η συμμετοχή

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Το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, του βασικού αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την αντίθεσή του στο αίτημα του πρωθυπουργού του Ισραήλ για παράταση της ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για να αμφισβητηθεί αργότερα η νομιμότητα των εκλογών.

«Δεν έχει συμβεί κανένα εξαιρετικό συμβάν που θα δικαιολογούσε την έγκριση αυτού του αιτήματος, στόχος του οποίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών, παρατείνοντας έτσι τα ψέματα που διαδίδει ο Νετανιάχου από σήμερα το πρωί», δήλωσε το Γιασάρ.

Νωρίτερα το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της ψηφοφορίας, καθώς επιδιώκει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές.

Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7 το πρωί και έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00.

Νωρίτερα το πρωί ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατηγόρησε αραβικά κόμματα ότι προσπαθούν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστό και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγόρησε σήμερα τον Νετανιάχου ότι «ψεύδεται» κατηγορώντας την αραβική μειονότητα για εκλογική νοθεία.

Το κόμμα του Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας.

Απέναντι στις κατηγορίες Νετανιάχου, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και απέναντι σε κατηγορίες άλλων κομμάτων για παρεμποδίσεις ψηφοφόρων τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδελτίων».

Ρεκόρ στη συμμετοχή με 66,7%

Σύμφωνα με την ισραηλινή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές έως τις 18:00 ανήλθε στο 66,7%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών μέχρι αυτή την ώρα, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα ωριαία στοιχεία το 1973. Στις προηγούμενες εκλογές του 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 57,7%.

Ο Ντιν Λίβνε, εκτελών χρέη γενικού διευθυντή της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, ανέφερε ότι η πόλη με το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής έως τις 4 μ.μ. είναι το Μοντιίν με 60,7%, ακολουθούμενο από το Τελ Αβίβ με 50,5%, την Ιερουσαλήμ με 47,7% και τη Χάιφα με 46,3%.

Η συμμετοχή των στρατιωτών των IDF στις κάλπες διαμορφώνεται στο 68% έως τις 5 μ.μ., σύμφωνα με τον στρατό. Στις προηγούμενες εκλογές, το 2022, ήταν 65% την ίδια ώρα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν να ψηφίζουν για τις εκλογές της Κνεσέτ πριν από μία εβδομάδα, με 850 εκλογικά τμήματα να έχουν αναπτυχθεί σε στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και εκτός των συνόρων του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών φυλακίων στη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο και τη Συρία.