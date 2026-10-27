Κακοκαιρία: Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Προειδοποιήσεις μέσω του 112 εκδόθηκαν για την Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες, ενόψει των ισχυρών βροχών και καταιγίδων της Τετάρτης (28/10). Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Κακοκαιρία
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες καλούνται όσοι βρίσκονται στην Εύβοια, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (28/10).
  • Η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στις 19:00 της Τρίτης (27/10/2026), ζητώντας από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
  • Για οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας: https://civilprotection.gov.gr/112/odigies-prostasias.

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Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (28/10). Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε στις 19:00 της Τρίτης (27/10/2026) προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στην Εύβοια.

Το μήνυμα αναφέρει: «Πολιτική Προστασία 27/10/2026 19:00. Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Αντίστοιχη προειδοποίηση μέσω του 112 εκδόθηκε και για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, όπου προβλέπονται επίσης βροχοπτώσεις και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη.

Στο μήνυμα επισημαίνεται: «Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στις Π.Ε. Μαγνησίας και Π.Ε. Σποράδων καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα μέτρα αυτοπροστασίας από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, τη Σκύρο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι, ήδη από χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, οι ακόλουθες περιοχές:

  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Η Περιφέρεια Αττικής
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
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