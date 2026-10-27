Μητσοτάκης: Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη

Στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση φωτίζει ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική διαδρομή της πόλης με παρεμβάσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, να επισημαίνει πως με τον νέο φωτισμό το μνημείο φαίνεται πλέον πραγματικά λευκό.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά φωτίζουμε και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία, γιατί η προσοχή αυτής της κυβέρνησης είναι στραμμένη προς τη Θεσσαλονίκη, είναι στραμμένη προς τη Μακεδονία», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού του μνημείου.
  • Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι από το 2019 υλοποιούνται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής διαδρομής της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
  • «Με τον νέο φωτισμό που εγκαινιάστηκε απόψε ο Λευκός Πύργος φαίνεται πραγματικά λευκός», τόνισε από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

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«Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά φωτίζουμε και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία, γιατί η προσοχή αυτής της κυβέρνησης είναι στραμμένη προς τη Θεσσαλονίκη, είναι στραμμένη προς τη Μακεδονία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου, που έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, «θα ήταν πολύ άδικο για την ιστορία της πόλης εάν η κυβέρνηση περιόριζε τις παρεμβάσεις της στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία πολλές δεκαετίες ανέμενε η Θεσσαλονίκη» και υπογράμμισε πως «μαζί με την υπουργό πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, από το 2019 κάναμε μία συνειδητή επιλογή. Να αναδείξουμε την τόσο πλούσια πολιτιστική διαδρομή της Θεσσαλονίκης στον χρόνο, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες για τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά».

«Με τον νέο φωτισμό που εγκαινιάστηκε απόψε ο Λευκός Πύργος φαίνεται πραγματικά λευκός», τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

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