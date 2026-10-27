Μητσοτάκης: Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη

«Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά φωτίζουμε και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία, γιατί η προσοχή αυτής της κυβέρνησης είναι στραμμένη προς τη Θεσσαλονίκη, είναι στραμμένη προς τη Μακεδονία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου, που έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, «θα ήταν πολύ άδικο για την ιστορία της πόλης εάν η κυβέρνηση περιόριζε τις παρεμβάσεις της στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία πολλές δεκαετίες ανέμενε η Θεσσαλονίκη» και υπογράμμισε πως «μαζί με την υπουργό πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, από το 2019 κάναμε μία συνειδητή επιλογή. Να αναδείξουμε την τόσο πλούσια πολιτιστική διαδρομή της Θεσσαλονίκης στον χρόνο, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες για τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά».

«Με τον νέο φωτισμό που εγκαινιάστηκε απόψε ο Λευκός Πύργος φαίνεται πραγματικά λευκός», τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.