Ανδρουλάκης: Θα γυρίσει σελίδα η χώρα με πολιτική αλλαγή ή θα επιλέξουμε τη στασιμότητα;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε απόψε το βράδυ σε στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στον Δρυμό Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, όπου οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν στις εκλογές την πολιτική αλλαγή ή τη στασιμότητα με την οποία εν τέλει ισοδυναμούν τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής.

«Θέλουμε η χώρα να γυρίσει σελίδα, να μπει σε μια νέα πορεία με την πολιτική αλλαγή ή θα επιλέξουμε τη στασιμότητα που ο πρωθυπουργός ονομάζει σταθερότητα, αλλά η μόνη σταθερότητα είναι η καρέκλα του και η υποβάθμιση της ζωής σας;»

Ως πολιτικό διακύβευμα των εκλογών προέβαλε την ανάγκη να πάει η χώρα μπροστά.

«Εμείς δεν κοιτάμε το χθες. Κοιτάμε το αύριο και δίνουμε τη μάχη της κάλπης για το αύριο. Για την εξουσία των πολλών, για την εξουσία στα χέρια του λαού. Και όχι για την εξουσία του Μεγάρου Μαξίμου, για να στήνουν πελατειακούς μηχανισμούς διαφθοράς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος», σημείωσε και τόνισε κάνοντας σαφή αναφορά με την εκλογική νίκη του Λούλα στη Βραζιλία.

«Κανείς Έλληνας δεν πρέπει να μείνει στον καναπέ αυτή τη φορά. Είδατε τι έγινε πριν από μερικές ημέρες στη Βραζιλία; Όλοι είχαν για «τελειωμένο» τον Πρόεδρο Λούλα. Όμως, ο φόβος ότι ο τραμπισμός θα κυριαρχήσει σε όλη τη Λατινική Αμερική ξεσήκωσε εκατομμύρια ανθρώπους, που δεν είχαν ψηφίσει την πρώτη φορά, να πάνε να ψηφίσουν στέλνοντας ένα μήνυμα: Θα υπάρχει και μία χώρα απέναντι στον τραμπισμό. Κι εμείς είμαστε ένα κόμμα που με αυτά τα φαινόμενα της ακροδεξιάς, με αυτά τα φαινόμενα του αυταρχισμού, με αυτά τα φαινόμενα που καταπατούν το διεθνές δίκαιο, που θέλουν τον πλανήτη ζούγκλα των ισχυρών, είμαστε ηθικά και ιδεολογικά απέναντι».

Για την εξωτερική πολιτική: «Δεν βελτιώθηκαν οι συνθήκες, χειροτέρεψαν»

Για τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα για την επικύρωση από τη Λιβυκή βουλή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταλόγισε στη κυβέρνηση σοβαρά λάθη στη πολιτική που ακολούθησε.

«Δεν έφεραν τον Χαφτάρ και τους υιούς του στην Αθήνα ως στρατηγικούς εταίρους; Τελικά εκεί που το 2019 η Δυτική Λιβύη είχε αναπτύξει σχέσεις με την Τουρκία και εμείς με την Ανατολική Λιβύη, τώρα και τα δύο καθεστώτα ταυτίζονται με την Τουρκία. ‘Αρα, δεν βελτιώθηκαν οι συνθήκες, χειροτέρεψαν», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επέκρινε την παραδοχή του υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη ότι θα μπορούσε να υπάρξει ενημέρωση της Τουρκίας από την γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου λέγοντας χαρακτηριστικά πώς πρόκειται για ένα έργο το οποίο συνδέεται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Ένα έργο, το οποίο βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας δεν υπάρχει κανένας λόγος να ενημερωθεί την Τουρκία, τι άλλαξε ξαφνικά και έχουμε πάλι τέτοιες παλινωδίες;», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής «κυριάρχησε η επικοινωνία και όχι η ουσία. Από το 2019 ακούμε μονότονα ότι έχουμε “ήρεμα νερά”. “Ήρεμα νερά” και “Γαλάζια Πατρίδα” δεν πάνε μαζί».

Επικριτικός ήταν ο κ. Ανδρουλάκης ως προς τη συμφωνία για τη Μονή Σινά, καθώς τόνισε πως η διάσταση της κυριότητας των χώρων λατρείας απουσιάζει από τις κυβερνητικές τοποθετήσεις.

«Μας λένε ότι τα κατάφεραν και ότι είμαστε προ μιας μεγάλης επιτυχίας γιατί θωρακίζουν και προστατεύουν τη Μονή και πως το θέμα τελικά δεν είναι το περιουσιακό, αλλά η θρησκευτική της λειτουργία. Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, κινδύνευε θρησκευτικά η Αγία Αικατερίνη του Σινά; Αυτό ήταν το ζήτημα; Το κράτος πρόλαβε τις εξελίξεις; Το κράτος ως ισχυρός ευρωπαϊκός εταίρος αξιοποίησε ευκαιρίες για να προωθηθούν οι ελληνικές θέσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην Αίγυπτο,πέρυσι το καλοκαίρι με 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ;»

Τελος, στον απόηχο της παραίτησης του διευθυντή του Γραφείου του πρωθυπουργού κ. Μπεκίρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρατήρησε δηκτικά:

«Τι είναι η παραίτηση του κ. Μπεκίρη; Απώλεια για το εθελοντικό κίνημα της χώρας; Ας εξηγήσει ο πρωθυπουργός: ποιος είναι τελικά ο λόγος παραίτησής του; Καθαρά λόγια, μην κρύβονται. Κάθε εβδομάδα και ένα σκάνδαλο και μιλάνε για αξιοπιστία;»

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ