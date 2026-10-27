Επιστολή Δούκα στον πρόεδρο της «Ελληνικό Μετρό ΑΕ» – Ζητεί ενημέρωση για προβλήματα σε δημόσιο κτίριο επί της Βασιλίσσης Σοφίας

Επιστολή προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο απέστειλε ο Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων εκφράζει την ανησυχία του για δημόσιο κτίριο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίζει προβλήματα και ζητεί πλήρη και άμεση ενημέρωση από την εταιρεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) εκκενώθηκε προ εβδομάδων λόγω πλημμύρας στα υπόγεια που κάποιες πηγές αποδίδουν σε πρόβλημα λόγω εργασιών της γραμμής 4 του Μετρό στο Κολωνάκι.

Αναλυτικά η επιστολή του Χάρη Δούκα:

«Κύριε Πρόεδρε, Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτίριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί».