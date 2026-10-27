Pizza Fan: «Τα κεράσματα πρέπει να αυξηθούν» – Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το λογισμικό και τις παραγγελίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνομιλίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τις συζητήσεις για τη χρήση του λογισμικού «κέρασμα», τις αλλαγές στις παραμέτρους λειτουργίας του και την εφαρμογή του σε παραγγελίες της Pizza Fan. Το συγκεκριμένο σύστημα εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για ενδεχόμενη απόκρυψη εσόδων μέσω τροποποιημένων αποδείξεων.

Σε έναν από τους διαλόγους, που μετέδωσε η εκπομπή του Mega «LiveNews» διαχειριστής καταστήματος ζητά βοήθεια από συντονιστή επιθεωρητών, καθώς μία πελάτισσα είχε πληρώσει την παραγγελία της με μετρητά, αλλά επέστρεψε έπειτα από πέντε λεπτά ζητώντας απόδειξη. Ωστόσο, η συναλλαγή είχε ήδη καταχωριστεί ως «κέρασμα».

Διαχειριστής: «Μπορείς να επικοινωνήσεις με έναν supervisor να με καλέσει; Γιατί έχω μία κυρία που ήρθε, παρέλαβε τα πράγματα, τα πλήρωσε με μετρητά, πάτησα “κέρασμα” και μετά από πέντε λεπτά ήρθε και θέλει την απόδειξη».

«Μπορείς να επικοινωνήσεις με έναν supervisor να με καλέσει; Γιατί έχω μία κυρία που ήρθε, παρέλαβε τα πράγματα, τα πλήρωσε με μετρητά, πάτησα “κέρασμα” και μετά από πέντε λεπτά ήρθε και θέλει την απόδειξη». Συντονιστής επιθεωρητών: «Πάρε τους τεχνικούς, μήπως μπορούν να σου το κάνουν πιο γρήγορα».

«Πάρε τους τεχνικούς, μήπως μπορούν να σου το κάνουν πιο γρήγορα». Σε δεύτερη συνομιλία, ιδιοκτήτης καταστήματος και επιθεωρητής συζητούν για τον αριθμό των «κερασμάτων» και τις αλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί στις ρυθμίσεις του συστήματος, προκειμένου να αυξηθεί η συχνότητά τους.

Ιδιοκτήτης: «Δεν μου λες, κεράσματα έχουν εμφανιστεί;»

«Δεν μου λες, κεράσματα έχουν εμφανιστεί;» Επιθεωρητής: «Τώρα, εκεί τίποτα. Πέντε χιλιάρικα έχω εδώ σε μετρητά».

«Τώρα, εκεί τίποτα. Πέντε χιλιάρικα έχω εδώ σε μετρητά». Ιδιοκτήτης: «Σε ρωτάω διότι αύξησα τις συνθήκες. Θέλω να δεις εάν έχει βγει, αν βγαίνουν παραπάνω τώρα».

«Σε ρωτάω διότι αύξησα τις συνθήκες. Θέλω να δεις εάν έχει βγει, αν βγαίνουν παραπάνω τώρα». Επιθεωρητής: «Τα “εκτός” λέτε τώρα που χρωστάει ο…»

«Τα “εκτός” λέτε τώρα που χρωστάει ο…» Ιδιοκτήτης: «Όχι, ρε παιδιά. Αύξησα, λέω, τις συνθήκες. Δηλαδή μείωσα τη συχνότητα. Πρέπει να αυξηθούν, με λίγα λόγια».

«Όχι, ρε παιδιά. Αύξησα, λέω, τις συνθήκες. Δηλαδή μείωσα τη συχνότητα. Πρέπει να αυξηθούν, με λίγα λόγια». Επιθεωρητής: «Αυτό ναι, τα κεράσματα πρέπει να αυξηθούν».

«Αυτό ναι, τα κεράσματα πρέπει να αυξηθούν». Ιδιοκτήτης: «Θα το δούμε όμως και στην πράξη. Θέλω να δεις αν αυξήθηκαν ή όχι από τον άλλο μήνα».

Οι αλλαγές στις παραγγελίες take away και delivery

Άλλος διάλογος αφορά τις ρυθμίσεις του λογισμικού για τις παραγγελίες που παραλαμβάνονται από τα καταστήματα (take away) και εκείνες που παραδίδονται κατ’ οίκον (delivery).

Στη συγκεκριμένη συνομιλία, τεχνικός του συστήματος και πρόσωπο που αναφέρεται ως «υπαρχηγός» εξετάζουν την αλλαγή των χρονικών περιορισμών για την εφαρμογή του «κεράσματος», διατηρώντας ως ανώτατο όριο τα 40 ευρώ ανά παραγγελία.

Τεχνικός κεράσματος: «Μου λέει ο αρχηγός να τους δώσουμε και το delivery παραπάνω».

«Μου λέει ο αρχηγός να τους δώσουμε και το delivery παραπάνω». Υπαρχηγός: «Το take εμείς το είχαμε μία φορά τον μήνα, θα το πάμε δύο φορές τον μήνα να μπορούν».

«Το take εμείς το είχαμε μία φορά τον μήνα, θα το πάμε δύο φορές τον μήνα να μπορούν». Τεχνικός κεράσματος: «Αυτό είναι το μόνο κριτήριο που μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό και το ποσό. Μέχρι πόσο, δηλαδή, κατάλαβες; Μέχρι 40 ευρώ και κάτω. Και πάμε τώρα στο delivery, που μόνο εκεί έχει κόφτη. Θα μπορούσες να κάνεις μία φορά ανά πελάτη στις 30 μέρες».

«Αυτό είναι το μόνο κριτήριο που μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό και το ποσό. Μέχρι πόσο, δηλαδή, κατάλαβες; Μέχρι 40 ευρώ και κάτω. Και πάμε τώρα στο delivery, που μόνο εκεί έχει κόφτη. Θα μπορούσες να κάνεις μία φορά ανά πελάτη στις 30 μέρες». Υπαρχηγός: «Και η αξία της παραγγελίας πόσο ήταν;»

«Και η αξία της παραγγελίας πόσο ήταν;» Τεχνικός κεράσματος: «Μέχρι 40 ευρώ».

«Μέχρι 40 ευρώ». Υπαρχηγός: «Από 1 μέχρι 40 ευρώ, σωστά;»

«Από 1 μέχρι 40 ευρώ, σωστά;» Τεχνικός κεράσματος: «Σωστά».

«Σωστά». Υπαρχηγός: «Αυτό μην το πειράξεις. Πείραξε το άλλο».

«Αυτό μην το πειράξεις. Πείραξε το άλλο». Τεχνικός κεράσματος: «Οπότε θα το πάω στις 15 μέρες, να δούμε πόσο θα αλλάξει. Θα το παρακολουθήσουμε, δηλαδή, να δούμε τι αλλαγή θα γίνει».

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Η απολογία του ιδιοκτήτη της «Pizza Fan»

Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε την Τρίτη (27/10) ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση φοροδιαφυγής που ερευνάται στην αλυσίδα καταστημάτων εστίασης.

Ο κατηγορούμενος προσήλθε στα δικαστήρια νωρίς το μεσημέρι, μαζί με τη δεύτερη ομάδα των συλληφθέντων, και η απολογία του διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Κατά τη διαδικασία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται ότι είχε συγκροτήσει, καθώς και για τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας στην κατοικία του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο σπίτι του 92 πολύτιμα ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 1,17 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κωνσταντίνος Αντάρας αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αμφισβήτησε το ύψος της φοροδιαφυγής που του αποδίδεται. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε εκβιάσει ποτέ ιδιοκτήτη καταστήματος franchise.

Για τις συναντήσεις που πραγματοποιούνταν σε γνωστό εμπορικό κέντρο και εξετάζονται από τις Αρχές σε σχέση με ενδεχόμενη διανομή αδήλωτων χρημάτων, ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο αποκλειστικά για επαγγελματικές συναντήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, στον ανακριτή οδηγήθηκε ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Αντάρα.

Συνολικά, 13 συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Τρίτη στα δικαστήρια. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες αρνούνται.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή πληροφοριών σχετικά με επικείμενους φορολογικούς ελέγχους.

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«Πολύ πρόχειρη και βιαστική η δικογραφία»

Στο ύψος της φοροδιαφυγής που αποδίδεται στους κατηγορουμένους αναφέρθηκε ο δικηγόρος τριών εξ αυτών, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ.

Ο συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε τη δικογραφία «πολύ πρόχειρη και βιαστική», αμφισβητώντας τα ποσά που είχαν αρχικά δημοσιοποιηθεί για τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ.

Όπως υποστήριξε, ενώ οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 25 έως 35 εκατ. ευρώ, το ποσό που αναγράφεται στο κατηγορητήριο, μετά την έρευνα του ανακριτή, ανέρχεται σε 1,8 εκατ. ευρώ.

«Δεν το λέω εγώ, το λέει το κατηγορητήριο», τόνισε.

Ο Νίκος Αλεξανδρής υποστήριξε επίσης ότι στη δικογραφία δεν περιλαμβάνεται επίσημη έκθεση της ΑΑΔΕ που να πιστοποιεί την ύπαρξη φοροδιαφυγής και να προσδιορίζει το ύψος της.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, καθώς, όπως ανέφερε, κατά τον προσωρινό φορολογικό έλεγχο και τον προσδιορισμό του προσωρινού προστίμου δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις της διοίκησης των φορολογουμένων, ούτε τα υπομνήματα και οι ενστάσεις που πρόκειται να κατατεθούν.

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι

Στο μεταξύ, οι πέντε πρώτοι συλληφθέντες που απολογήθηκαν τη Δευτέρα (26/10) αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise στη Νέα Ιωνία.

Στους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν, κατά περίπτωση, η υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Μεταξύ όσων απολογήθηκαν περιλαμβάνεται ο τεχνικός υπεύθυνος του συστήματος «κέρασμα», στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση.

Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε επίσης ο κατηγορούμενος που συνδέεται με τον συντονισμό της συγκέντρωσης χρημάτων από τα καταστήματα και τη διαχείριση των ποσών που προέκυπταν από τα «κεράσματα». Κατά την απολογία του αρνήθηκε τον συγκεκριμένο ρόλο.

Παράλληλα, δύο από τους συλληφθέντες ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστήριξαν ότι υπήρξαν θύματα του κυκλώματος.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ για πιθανή ενημέρωση πριν από φορολογικούς ελέγχους

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά το ενδεχόμενο να υπήρχε εσωτερικός δίαυλος πληροφόρησης, μέσω του οποίου η επιχείρηση ενημερωνόταν εκ των προτέρων για προγραμματισμένους φορολογικούς ελέγχους.

Η ΑΑΔΕ εξετάζει την πιθανότητα εμπλοκής ακόμη και υπαλλήλων σε έναν τέτοιο μηχανισμό ενημέρωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για ύποπτες συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κατηγορία που να επιτρέπει την επιβεβαίωση ενδεχόμενης εμπλοκής δημόσιου λειτουργού.

«Είναι διαφορετικό κάποιος να επικαλείται επικοινωνία με δημόσιο λειτουργό κι άλλο να προκύπτει δικογραφικά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κατηγορία, η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια περίοδο, η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στους περίπου 2.500 εργαζομένους της αλυσίδας σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την εξαγορά της επιχείρησης, εξέλιξη την οποία οι εργαζόμενοι υποδέχονται με ικανοποίηση.