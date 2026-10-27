Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Μοντέρο απέναντι στην Μπεσίκτας

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, χωρίς τους Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Μοντέρο. Ο Σέρβος σέντερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις, ενώ οι άλλοι δύο παίκτες δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους.

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Αθλητισμός

Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ολυμπιακός
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Εβάν Φουρνιέ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη χωρίς τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.
  • Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τέθηκε εκτός αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο δεύτερο δάκτυλο του δεξιού ποδιού του και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος.
  • Παράλληλα, οι Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τους τραυματισμούς που τους είχαν στερήσει τη συμμετοχή στην αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τρεις σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας την Τετάρτη (28/10/2026, 19:30), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τέθηκε εκτός αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο δεύτερο δάκτυλο του δεξιού ποδιού του. Ο Σέρβος σέντερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος.

Παράλληλα, οι Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τους τραυματισμούς που τους είχαν στερήσει τη συμμετοχή στην αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν ξανά με μόλις δύο διαθέσιμους γκαρντ, αυτή τη φορά και χωρίς τον βασικό τους σέντερ, διεκδικώντας την εκτός έδρας νίκη που θα τους διατηρήσει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

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