ΕΟΚ: Στις 20 Δεκεμβρίου οι εκλογές για τη νέα διοίκηση – Παύση καθηκόντων για Κορομηλά και Πηλοΐδη

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Τη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ενώ παράλληλα προχώρησε στην παύση των καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας, Ηλία Κορομηλά.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά τη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, και τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η εκλογική διαδικασία αποσκοπεί στο να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία και να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση.

Στη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ, καθώς και την έναρξη της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), μετά την αποδοχή της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοΐδη.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΔΣ να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το ΔΣ έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

Παύση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.

Παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), κατόπιν αποδοχής της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοΐδη.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα και τη δημοκρατική ανανέωση τον Δεκέμβριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ».