Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 18χρονος και ένας ανήλικος για απόπειρα ληστείας – Επιχείρησαν να αρπάξουν 300 ευρώ από τα θύματά τους

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Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ληστείας με μαχαίρι σε βάρος δύο ανηλίκων, το βράδυ της Κυριακής (25/10) σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Δράστες φέρονται ένας 18χρονος και ένας ανήλικος, οι οποίοι συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες φέρεται να επιχείρησαν να αρπάξουν το ποσό των 300 ευρώ από τους δύο ανήλικους, ασκώντας σωματική βία σε βάρος τους και απειλώντας τους με μαχαίρι.

Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια των δύο φερόμενων ως δραστών από αστυνομικούς του ΑΤ Χερσονήσου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Παράλληλα, συνελήφθη και μία 37χρονη, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.