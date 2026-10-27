Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 18χρονος και ένας ανήλικος για απόπειρα ληστείας – Επιχείρησαν να αρπάξουν 300 ευρώ από τα θύματά τους

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ληστείας με μαχαίρι σε βάρος δύο ανηλίκων στον δήμο Χερσονήσου στο Ηράκλειο, για την οποία συνελήφθησαν ένας 18χρονος και ένας ανήλικος. Οι δύο συλληφθέντες επιχείρησαν να αρπάξουν 300 ευρώ ασκώντας σωματική βία και απειλώντας τα θύματά τους, ενώ σε έρευνες στα σπίτια τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Παράλληλα, συνελήφθη μία 37χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, με τη δικογραφία να οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ληστείας σε βάρος δύο ανηλίκων στον δήμο Χερσονήσου, για την οποία συνελήφθησαν ένας 18χρονος και ένας ανήλικος.
  • Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να επιχείρησαν να αρπάξουν 300 ευρώ από τα θύματα, ασκώντας σωματική βία και απειλώντας τους με μαχαίρι.
  • Σε έρευνα στα σπίτια τους κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, ενώ συνελήφθη και μία 37χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ληστείας με μαχαίρι σε βάρος δύο ανηλίκων, το βράδυ της Κυριακής (25/10) σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Δράστες φέρονται ένας 18χρονος και ένας ανήλικος, οι οποίοι συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες φέρεται να επιχείρησαν να αρπάξουν το ποσό των 300 ευρώ από τους δύο ανήλικους, ασκώντας σωματική βία σε βάρος τους και απειλώντας τους με μαχαίρι.

Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια των δύο φερόμενων ως δραστών από αστυνομικούς του ΑΤ Χερσονήσου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Παράλληλα, συνελήφθη και μία 37χρονη, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ