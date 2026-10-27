Πύργος: Τραγωδία με μία νεκρή και τρεις τραυματίες σε τροχαίο – Μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων

Τραγωδία στην άσφαλτο με μία νεκρή και τρεις τραυματίες, συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας ilialive.gr, το τροχαίο συνέβη όταν τα δύο οχήματα, που είχαν αντίθετη κατεύθυνση, συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην οδό Κατακόλου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες του ΕΚΑΒ, που απεγκλώβισαν την 55χρονη οδηγό του ενός οχήματος, χωρίς τις αισθήσεις της. Από το δεύτερο όχημα ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένες δύο γυναίκες, ενώ ο οδηγός φέρει πιο ελαφρά τραύματα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το ΤΤ Πύργου, που εξετάζει ποιο από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

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