Εκλογές στο Ισραήλ: Ρεκόρ προσέλευσης 45ετίας στις κάλπες – Στο 16,7% η συμμετοχή μέσα σε 3 ώρες

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Με τον υψηλότερο ρυθμό προσέλευσης των τελευταίων 45 ετών άρχισαν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, καθώς το 16,68% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είχε ήδη ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα έως τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (27/10), μόλις τρεις ώρες μετά το άνοιγμα της κάλπης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής που καταγράφεται τη συγκεκριμένη ώρα από το 1981, σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Srugim, το ποσοστό συμμετοχής έως τις 10:00 έφτασε το 16,68%, έναντι 15,9% την αντίστοιχη ώρα των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών, τον Νοέμβριο του 2022.

Η αύξηση καταγράφεται στις πρώτες εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν στη Γάζα, στον Λίβανο και στο Ιράν.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την προσέλευση

Τα ιστορικά στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ επιβεβαιώνουν ότι στις εκλογές του 1981 η συμμετοχή είχε φτάσει το 17% έως τις 10:00 το πρωί.

Έκτοτε, τα αντίστοιχα ποσοστά παρέμειναν χαμηλότερα. Το 1984 είχε ψηφίσει το 15,6% των εκλογέων κατά το πρώτο τρίωρο, ενώ το 2022 το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 15,9%.

Η σημερινή συμμετοχή, επομένως, αποτελεί την υψηλότερη καταγεγραμμένη προσέλευση στο πρώτο τρίωρο εκλογικής διαδικασίας εδώ και 45 χρόνια.

Τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τις πρώτες ώρες της ψηφοφορίας και όχι το τελικό ποσοστό συμμετοχής, το οποίο θα διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για τον Νετανιάχου μετά την 7η Οκτωβρίου

Η αυξημένη συμμετοχή καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία απέναντι σε μια αντιπολίτευση με βασικό αντίπαλο τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκλογική αναμέτρηση αντιμετωπίζεται ως δοκιμασία για την κυβέρνηση Νετανιάχου, με βασικά ζητήματα την ασφάλεια, τις ευθύνες για την επίθεση της Χαμάς το 2023 και τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων που ακολούθησαν.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές κατέγραφαν μια αμφίρροπη αναμέτρηση, χωρίς να εξασφαλίζεται σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κάποιο από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα.

Η σημασία της συμμετοχής για την επόμενη κυβέρνηση

Το υψηλό ποσοστό προσέλευσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του εκλογικού συστήματος του Ισραήλ, όπου οι 120 έδρες της Κνεσέτ κατανέμονται με αναλογικό σύστημα.

Για την είσοδο ενός κόμματος στο Κοινοβούλιο απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 3,25%, ενώ για τον σχηματισμό κυβέρνησης χρειάζεται η υποστήριξη τουλάχιστον 61 βουλευτών.

Η αυξημένη συμμετοχή μεταβάλλει τον συνολικό αριθμό ψήφων που απαιτείται για την εξασφάλιση εδρών, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικές τις επιδόσεις των μικρότερων κομμάτων που βρίσκονται κοντά στο εκλογικό όριο.

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 το πρωί και αναμένεται να κλείσουν στις 22:00, τοπική ώρα.

Αμέσως μετά το κλείσιμό τους, τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα θα παρουσιάσουν τις πρώτες εκτιμήσεις βάσει δημοσκοπήσεων εξόδου από τις κάλπες.

Σύμφωνα με το Reuters, η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη δημοσίευση των αποτελεσμάτων προβλέπεται για τις 4 Νοεμβρίου.

Ακόμη και τότε, πάντως, το ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση ενδέχεται να κριθεί μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.