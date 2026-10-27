Κάμπινγκ: Ο Σοφοκλής θέλει να διώξει την οικογένεια Γιαλαμά

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Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει στο MEGA με νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Η Εύα και ο Πέτρος επιβεβαιώνουν τις υποψίες τους για το παρελθόν της Γιώτας, όσο ο Σοφοκλής θέλει να διώξει την οικογένεια Γιαλαμά από το κάμπινγκ.

Στον «Άλλο Κόσμο», ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις μπορεί να κρύβουν περισσότερα απ’ όσα φαίνονται.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 16 (Τρίτη 27 Οκτωβρίου)

Ο Τάσος και η Στέλλα ανυπομονούν να υπογράψουν τα συμβόλαια με τον Ιορδάνη, χωρίς να περνά απ’ το μυαλό τους σε τι πάνε να μπλέξουν.

Ο Ιορδάνης, ακολουθώντας τις ομολογουμένως περίεργες οδηγίες του Σοφοκλή, δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας για να πείσει τη Μάριον ότι είναι συντετριμμένος με την εξαφάνιση του Πάρη.

Την ίδια ώρα, η αστυνόμος παρακολουθεί τη μάντρα αυτοκινήτων, ελπίζοντας ότι ο Πρύτανης θα κάνει κάποιο λάθος.

Ο Πέτρος και η Εύα, από την πλευρά τους, παρακολουθούν κρυφά τη Γιώτα έξω από το κάμπινγκ και επιβεβαιώνουν αυτό που υποψιάζονταν.

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