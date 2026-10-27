«Χωριάτικο»: Το κύκλωμα έδινε «δώρα» σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας – Η λίστα με το «λάδι» και οι πανάκριβες αγορές

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του αρτοποιείου «Το Χωριάτικο», καθώς από την ογκώδη δικογραφία φέρεται να αποκαλύπτονται επαφές των κατηγορούμενων με κρατικούς λειτουργούς, υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών και πρόσωπα με θεσμικό ρόλο.

Σύμφωνα με το MEGA στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές και επαφές με υπευθύνους κτηματικών υπηρεσιών σε νησιά.

Παράλληλα στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε ύποπτη επαφή με δήμαρχο μεγάλου ελληνικού νησιού, καθώς και στην παράδοση εγγράφων που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων προσώπων. Επιπλέον, διερευνώνται αναφορές για αστυνομικούς που φέρονται να ενημέρωναν για επικείμενους ελέγχους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια λίστα που φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή μελών του κυκλώματος. Σε αυτήν αναγράφεται η λέξη «λάδι», δίπλα σε ονόματα και ποσά, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν οι σχετικές καταχωρίσεις συνδέονται με πιθανές δωροδοκίες κρατικών λειτουργών και ποιες συναλλαγές ενδέχεται να είχαν πραγματοποιηθεί.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών οι αγορές Lamborghini, Dior και Cartier

Οι αναφορές σε αγορές πολυτελών ειδών, όπως οχήματα υψηλής αξίας όπως Lamborghini και προϊόντα γνωστών οίκων μόδας και κοσμημάτων των οίκων Dior και Cartier, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για το πού κατέληγαν τα κεφάλαια που φέρονται να διακινούνταν μέσω των εταιρειών και των λογαριασμών του εξωτερικού.

Όπως έγινε γνωστό, έχουν εντοπιστεί ήδη 8 εταιρείες στην Βουλγαρία με τραπεζικούς λογαριασμούς, 47 ελληνικές εταιρείες που είχαν λογαριασμούς στην Ιρλανδία, 20 επίσης ελληνικές εταιρείες με λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο, 4 εταιρείες με λογαριασμούς στην Ιταλία και 4 εταιρείες με λογαριασμούς στη Γαλλία. Όπως προέκυψε από έρευνα οι πληρωμές και τα έσοδα πήγαιναν κατευθείαν από το POS σε λογαριασμούς αυτών των εταιρειών. Επίσης βρέθηκαν στη Βρετανία 2 λογαριασμοί με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, στην Κύπρο ένας λογαριασμός με 2,6 εκατομμύρια ευρώ και στη Γαλλία 4 λογαριασμοί με 1,1 εκατομμύριο ευρώ και 1,3 εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία. Από εκεί φέρεται να αποδεικνύεται η εξαγωγή μαύρου χρήματος.

Στην συνέχεια, το κύκλωμα «έβαζε» μέσα το χρήμα με εμβάσματα στις εταιρείες του ή με αγορές πολύ ακριβών προϊόντων. Μέσα στα ευρήματα, οι αρχές έχουν βρει αποζημίωση μίας εργαζόμενης, η οποία για πέντε χρόνια δουλειάς την αποζημίωσαν με 1,9 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, έχει αγοραστεί ένα ακίνητο 440.000 ευρώ και έχει μεταβιβαστεί σε μια εταιρεία του ομίλου «Χωριάτικο» για 550.000 ευρώ. Επίσης έχει αγοραστεί στην Ελλάδα από ιρλανδικό λογαριασμό, ένα Range Rover αξίας 157.000 ευρώ. Επίσης έχει πωληθεί από μία εταιρεία σε άλλη εταιρεία του κυκλώματος, μία Lamborghini αξίας 665.000 ευρώ.

Τέλος, έχουν αγοραστεί κοσμήματα Cartier και Dior αξίας 259.000 ευρώ, πάλι με χρήματα από λογαριασμούς του εξωτερικού.