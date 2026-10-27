Πέτρος Φιλιππίδης μετά την απόφαση του δικαστηρίου: «Η αλήθεια αργεί, αλλά εμφανίζεται»

Ο Πέτρος Φιλιππίδης μίλησε μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό. Ευχαρίστησε τους δικηγόρους του, αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί το κακό κανενός.

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Πέτρος Φιλιππίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό μίλησε ο Πέτρος Φιλιππίδης, μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τη μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον της.
  • Ο ηθοποιός ευχαρίστησε τους δικηγόρους του για την προσπάθειά τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «…Και σιγά σιγά εμφανίζεται η αλήθεια. Αργεί, αλλά εμφανίζεται».
  • Σε ερώτηση για το πώς αισθάνθηκε μετά την απόφαση, τόνισε ότι δεν θέλει το κακό κανενός, επαναλαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό μίλησε ο Πέτρος Φιλιππίδης, μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τη μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον της.

Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, ευχαριστώντας τους δικηγόρους του για την προσπάθειά τους και εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

«Στέκομαι εδώ για να ευχαριστήσω τους δικηγόρους μου για όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που έκαναν και κάναμε μαζί, γιατί με εμπιστεύτηκαν και τους εμπιστεύτηκα. Και σιγά σιγά εμφανίζεται η αλήθεια. Αργεί, αλλά εμφανίζεται», ανέφερε ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Σε ερώτηση για το πώς αισθάνθηκε μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, απάντησε: «Τι να σας πω; Ότι είμαι χαρούμενος; Πράγματα που έγιναν δεν γυρίζουν πίσω. Εγώ δεν θέλω το κακό κανενός. Έχω πει από την αρχή ότι είχα και έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».

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