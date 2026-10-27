Pizza Fan: «Έχω φτάσει 40 ετών και παλεύω για τα δεδουλευμένα» – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι των καταστημάτων της Pizza Fan στη συμπρωτεύουσα, που βρίσκονται στον «αέρα» με φόντο τις δεκάδες συλλήψεις για την υπόθεση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Δεκάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί σήμερα έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης σε ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί έως σήμερα δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι, ενώ οι υποχρεώσεις τους συνεχίζουν να τρέχουν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του thesspost.gr, στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν επτά καταστήματα και απασχολούνται περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι σε θέσεις μάγειρα, ταμία, διανομέα κ.α.

«Παλεύω για τα δεδουλευμένα»

Στην ιστοσελίδα μίλησαν εργαζόμενοι στην επιχείρηση για τις ώρες ανασφάλειας που βιώνουν. Ο Γιώργος Ταραζάς μέχρι πρόσφατα εργαζόταν ως διανομέας στο κατάστημα της Θέρμης και μαζί με τους συναδέλφους του, αγωνιά για το αύριο.

«Εγώ και πολύς άλλος κόσμος βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό το μισθό, άλλοι έχουνε παιδιά, έχουν έξοδα, είναι ήδη “μέσα” κάθε μήνα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να πληρωθούμε για όλα αυτά που δουλέψαμε και για όλες τις μέρες που είναι κλειστό το κατάστημα», αναφέρει.

Άλλος εργαζόμενος σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, λέει: «Έχω φτάσει 40 χρονών και παλεύω για τα δεδουλευμένα, δεν το περίμενα ποτέ μου. Τώρα έχω ξεκινήσει άλλη δουλειά και μου έχει γίνει πρόσληψη, χωρίς να έχω υπογράψει απόλυση από την Pizza Fan. Πρώτη φορά το ζω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι θα γίνει».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού και Τουρισμού Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής – Πιερίας Αστέρης Παναγιώτου υπογραμμίζει ότι «αυτό που θέτουμε εμείς από την πρώτη στιγμή είναι ότι πρέπει να διασφαλιστούν άμεσα όλα τα δικαιώματα, η μισθοδοσία και οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι συνάδελφοι θα έχουν τα δικαιώματά τους και αυτά τα οποία καταπατήθηκαν από την εταιρεία αλλά και δε θα γίνει καμία διακοπή σύμβασης, θα μείνουν στις θέσεις τους, όποια κι αν είναι η κατάσταση στην εταιρεία».

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Τα αιτήματά τους είναι:

-Να μη χαθεί καμία θέση εργασίας και να συνεχιστεί η λειτουργία να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα και οι νόμιμες αποζημιώσεις

-Να διασφαλιστούν το εισόδημα και τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων αν η εργοδοσία εγκαταλείψει την επιχείρηση να περάσει η λειτουργία της υπό εργατικό έλεγχο και αν χρειαστεί σε αυτοδιαχείριση με τους εργαζόμενους να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον της

Εκπρόσωποι του Σωματείου υπέβαλαν τα αιτήματα τους στο υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας Θράκης ζητώντας συνάντηση με τον υφυπουργό Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, ο οποίος όμως, απουσίαζε.