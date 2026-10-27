Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 2 Αιγύπτιοι που επιτέθηκαν με κατσαβίδι και σουγιά σε 3 αλλοδαπούς για να τους ληστέψουν

Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ δύο νεαροί άνδρες από την Αίγυπτο, ηλικίας 21 και 23 ετών, για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δράστες, μαζί με δύο ακόμη ομοεθνείς τους που αναζητούνται, απείλησαν τρεις αλλοδαπούς με κατσαβίδι και σουγιά για να τους αποσπάσουν χρήματα. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στην κατοχή του 21χρονου κατασχέθηκε το κατσαβίδι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη δύο ανδρών από την Αίγυπτο, ηλικίας 21 και 23 ετών, προχώρησαν στο Ηράκλειο, αστυνομικοί για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας, περί όπλων.
  • Οι δύο συλληφθέντες, μαζί με δύο ακόμη ομοεθνείς τους, απείλησαν με κατσαβίδι και σουγιά τρεις αλλοδαπούς με στόχο να τους υφαρπάξουν τα χρήματα, που είχαν στην κατοχή τους.
  • Οι αστυνομικοί συνέλαβαν άμεσα τους δύο δράστες κατάσχοντας το κατσαβίδι, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, για τον εντοπισμό δύο ακόμη εμπλεκομένων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη δύο νέων ανδρών από την Αίγυπτο, ηλικίας 21 και 23 ετών για απόπειρα ληστείας και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν στο Ηράκλειο Κρήτης,  αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος ‘Αμεσης Δράσης.

Η σύλληψή τους έγινε χθες (26.10.2026) το πρωί, όταν τα δύο άτομα,  με δύο ακόμη ομοεθνείς τους,  απείλησαν με κατσαβίδι, και σουγιά, τρεις  αλλοδαπούς, με στόχο να τους υφαρπάξουν τα χρήματα, που είχαν στην κατοχή τους.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν και συνέλαβαν τον 21χρονο και τον 23χρονο, ενώ στην κατοχή του πρώτου, βρέθηκε και κατασχέθηκε το κατσαβίδι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Επίσης, σύμφωνα με το Nea Kriti, η έρευνα είναι σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη άτομα, που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν πως τα άτομα στα οποία επιτέθηκαν, κατάγονται από το Σουδάν.

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