Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 2 Αιγύπτιοι που επιτέθηκαν με κατσαβίδι και σουγιά σε 3 αλλοδαπούς για να τους ληστέψουν

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Στη σύλληψη δύο νέων ανδρών από την Αίγυπτο, ηλικίας 21 και 23 ετών για απόπειρα ληστείας και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν στο Ηράκλειο Κρήτης, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος ‘Αμεσης Δράσης.

Η σύλληψή τους έγινε χθες (26.10.2026) το πρωί, όταν τα δύο άτομα, με δύο ακόμη ομοεθνείς τους, απείλησαν με κατσαβίδι, και σουγιά, τρεις αλλοδαπούς, με στόχο να τους υφαρπάξουν τα χρήματα, που είχαν στην κατοχή τους.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν και συνέλαβαν τον 21χρονο και τον 23χρονο, ενώ στην κατοχή του πρώτου, βρέθηκε και κατασχέθηκε το κατσαβίδι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Επίσης, σύμφωνα με το Nea Kriti, η έρευνα είναι σε εξέλιξη, καθώς οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη άτομα, που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν πως τα άτομα στα οποία επιτέθηκαν, κατάγονται από το Σουδάν.