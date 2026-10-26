Pizza Fan: «Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα βρώμικα κέρδη τους» – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων έξω από τα γραφεία της εταιρείας

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Pizza Fan, στο Χαλάνδρι, πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, με κύριο αίτημα τη διασφάλιση των δεδουλευμένων τους και των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Η σημερινή κινητοποίηση αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με εργαζόμενους της «Pizza Fan», το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10), στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Ανάλογη κινητοποίηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης (27/10) στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια οι εργαζόμενοι θα μεταβούν στα γραφεία της επιθεώρησης εργασίας.

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα βρώμικα κέρδη τους», είναι το σύνθημα που αναγράφεται στο πανό του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Ν. Αττικής, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη «να διασφαλιστούν άμεσα οι θέσεις εργασίας και όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων της Pizza Fan».

Οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan βρίσκονται στον «αέρα» μετά τις συλλήψεις για την υπόθεση φερόμενης απάτης και φοροδιαφυγής ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων της αλυσίδας.

Το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων της Pizza Fan αναμένεται να απασχολήσει και το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, σήμερα αναμένεται να εξεταστεί η κατάσταση που έχει προκύψει μετά τις εξελίξεις στην Pizza Fan, με ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης έκτακτης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζομένους.

Μεταξύ των ενδεχόμενων μέτρων εξετάζεται οικονομική στήριξη αντίστοιχη με εκείνη που είχε εφαρμοστεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπέγραψε απόφαση για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Pizza Fan.

Η εντολή δέσμευσης περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι.

Ωστόσο, ο κύριος Βουρλιώτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού, ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Στο μεταξύ, το πρωί σήμερα, το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν οι πρώτοι 10 εκ των 23 κατηγορουμένων, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε πρόκειται να απολογηθεί η δεύτερη ομάδα. Μεταξύ των κατηγορουμένων που θα βρεθούν αύριο στα δικαστήρια είναι ο θεωρούμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και εκείνοι που, κατά τη δικογραφία, είχαν κεντρικό ρόλο στο πλευρό του.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για εργαζομένους και συνεργάτες

Sε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, δίνοντας έμφαση στους συνεργάτες του δικτύου δικαιόχρησης και στους εργαζομένους των καταστημάτων.

Όπως επισημαίνεται:

«Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι».