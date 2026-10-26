Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού σήμερα – «Βούλιαξαν» Τροιζηνία και Κορωπί, πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερη ύψη βροχής

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Άκρως φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με τις βροχές και τις καταιγίδες να «σαρώνουν» τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, αλλά και τα νησιά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 13:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (70 χιλιοστά) και ακολούθησε το Κορωπί (49 χιλιοστά).

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 13:00 της Δευτέρας 26/10.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, όπου αναφέρεται ότι τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28/10) σε πολλές περιοχές της χώρας.

Για σήμερα ισχύει κόκκινη προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά και για την Αττική από τις βραδινές ώρες.