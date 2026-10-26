Βρετανία: Την Τετάρτη καταθέτει «οδικό χάρτη» για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ – «Θα εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας προς το ΝΑΤΟ»

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Δημοσιονομικό «οδικό χάρτη» για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων προς το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Βρετανία, την ώρα που αυξάνονται οι πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πλήρη χρηματοδότηση των υφιστάμενων αμυντικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, παράλληλα με έναν σαφή «οδικό χάρτη» για την επίτευξη του στόχου αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2035.

Ο Χίλι αναμένεται να παρουσιάσει τον πρώτο του προϋπολογισμό την Τετάρτη, με τον αμυντικό κλάδο της χώρας να αναζητά διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο πλάνο για την αύξηση των αμυντικών κονδυλίων.

Το πλάνο για το 3,5% του ΑΕΠ και οι πιέσεις της αγοράς

Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning Britain» του τηλεοπτικού δικτύου ITV, ο Άντι Μπέρναμ τόνισε ότι η πρώτη πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσει η κυβέρνησή του ήταν η πλήρης χρηματοδότηση του αμυντικού επενδυτικού σχεδίου που είχε ήδη ανακοινωθεί.

«Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

«Είναι ζωτικής σημασίας να διαθέτουμε ένα χρηματοδοτημένο σχέδιο το οποίο στη συνέχεια θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε, και την Τετάρτη θα παρουσιάσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το πετύχαμε αυτό».

Ερωτηθείς αν ο οδικός χάρτης της Τετάρτης θα περιλαμβάνει τη δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030 και στο 3,5% έως το 2035, ο Μπέρναμ ήταν ξεκάθαρος: «Πράγματι, και θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο για το ποιος θεωρούμε ότι είναι ο σωστός τρόπος να το πετύχουμε».

«Θα εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας προς το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Η Βρετανία δαπανά αυτή τη στιγμή περίπου το 2,6% του ΑΕΠ της για την άμυνα και είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα έπιανε το στόχο του 3% κατά τη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής θητείας, με τις εκλογές να τοποθετούνται το αργότερο στα μέσα του 2029.

Πέρυσι, τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να δαπανούν το 3,5% του ΑΕΠ τους για τις βασικές αμυντικές ανάγκες έως το 2035, με ένα πρόσθετο 1,5% του ΑΕΠ να κατευθύνεται σε ευρύτερα μέτρα άμυνας και ασφάλειας.

Για να διατηρήσει την αξιοπιστία της απέναντι σε συμμάχους και επενδυτές, η αμυντική βιομηχανία πιέζει τη Βρετανία να ορίσει μια σταθερή και σταδιακή αύξηση των δαπανών, αντί να μεταθέτει τις υποχρεώσεις της για μετά το 2030.

Αυξανόμενες πιέσεις

Σημειώνεται πως, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται να ασκήσουν πιέσεις στον Άντι Μπέρναμ στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, προκειμένου η Βρετανία να συνεισφέρει περισσότερο στην αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας για το 2027, αναφέρει ο Guardian.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Βρετανία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία πρέπει να κάνουν περισσότερα για τη στήριξη του Κιέβου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τις Βρυξέλλες, οι εκκλήσεις προς αυτές τις χώρες της ομάδας G7 για πρόσθετη οικονομική βοήθεια στις πρόσφατες διεθνείς συναντήσεις έχουν μείνει μέχρι στιγμής χωρίς ανταπόκριση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να ζητήσει από τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, να συνδράμει στην κάλυψη του διαφαινόμενου οικονομικού ελλείμματος της Ουκρανίας κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά στο Μόντρεαλ.

Αντίστοιχο αίτημα θα υποβληθεί και στον Βρετανό Πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή του με τη Φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην πολυναμενόμενη σύνοδο ΕΕ-Βρετανίας στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Το οικονομικό αδιέξοδο του Κιέβου και ο βρετανικός προϋπολογισμός

Οι πιέσεις αυτές συμπίπτουν με την προετοιμασία του πρώτου προϋπολογισμού από τον υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι, ο οποίος καλείται να σταθμίσει τα αιτήματα για αυξημένες δαπάνες απέναντι στο αυξανόμενο κόστος δανεισμού του βρετανικού δημοσίου και το σκοτεινό οικονομικό τοπίο.

Ο Χίλι δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «εργάζεται πάνω σε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία – στρατιωτικά, διπλωματικά και οικονομικά».

Σύμφωνα με την Ουκρανία, η χώρα αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό έλλειμμα ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ (58 δισ. λιρών) για το 2027, προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές και πολιτικές της ανάγκες.

Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της καλύπτουν αυτή τη στιγμή το 80% των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μια «δίκαιη» κατανομή θα ήταν τα δύο τρίτα να καλύπτονται από την ΕΕ και το υπόλοιπο ένα τρίτο από τους άλλους συμμάχους.

«Θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε της προσπάθειας, αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως και άλλους εταίρους να κάνουν το βήμα παραπάνω», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

Πέρυσι, η ΕΕ συμφώνησε στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, με στόχο την κάλυψη των δύο τρίτων της χρηματοδότησης του Κιέβου για το 2026 και το 2027.

Ωστόσο, καθώς η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της οδηγώντας τον πόλεμο στον πέμπτο του χειμώνα, το κόστος για την Ουκρανία συνεχίζει να εκτοξεύεται ανεξέλεγκτα.