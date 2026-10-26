ΚΑΕ Ολυμπιακός: Καταγγελίες σε Euroleague και ΕΣΑΚΕ κατά Γιαννακόπουλου και Παναθηναϊκού

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Δύο καταγγελίες κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην Euroleague και τον ΕΣΑΚΕ, ζητώντας την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Οι καταγγελίες αφορούν πανό και συνθήματα οπαδών του Παναθηναϊκού κατά την αναμέτρηση με την Μπασκόνια, στις 22 Οκτωβρίου 2026, καθώς και αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ στο Instagram.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού χαρακτηρίζει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ενεργειών προσβλητικό και δυσφημιστικό για την ομάδα και τον προπονητή της, Γιώργο Μπαρτζώκα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ορισμένες αναφορές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου συνιστούν απειλές κατά του Έλληνα τεχνικού και αποδίδουν στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ εμπλοκή σε υπόθεση που διερευνάται από τη Δικαιοσύνη.

Η καταγγελία στην Euroleague για το πανό και τα συνθήματα στο ΟΑΚΑ

Η πρώτη καταγγελία αφορά όσα καταγράφηκαν στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια, που διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2026 στο ΟΑΚΑ.

Στην επιστολή προς την Euroleague, ο Ολυμπιακός αναφέρει ότι εκατοντάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού κρατούσαν πανό με το ακόλουθο περιεχόμενο, το οποίο καταγράφηκε από την τηλεοπτική μετάδοση:

«ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ… ΜΑΥΡΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟ ΒΡΩΜΙΣΑΤΕ ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ».

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ επισημαίνει ότι η λέξη «ΠΕΙΡΑΙΑ» είχε γραφτεί με κόκκινο χρώμα, στοιχείο που, όπως υποστηρίζει, δείχνει ότι το πανό απευθυνόταν στον Ολυμπιακό, λόγω της έδρας και των χρωμάτων του συλλόγου.

Παράλληλα, οι οπαδοί φώναζαν το σύνθημα:

«ΟΕ ΟΕ ΟΕ Η ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΕ ΦΟΡΜΑ ΡΙΓΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΟΛΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΙ Ο ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΦΑΙ».

Στην καταγγελία γίνεται επίσης αναφορά σε φωτογραφίες και βίντεο από τα συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία δημοσίευσε λίγο αργότερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με όνομα χρήστη «dpg7000».

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο λογαριασμός αριθμούσε περισσότερους από 647.000 ακολούθους, ενώ το υλικό είχε καταγραφεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με αποτέλεσμα να διακρίνονται το περιεχόμενο του πανό και να ακούγεται το σύνθημα.

Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι, μέσω της αναδημοσίευσης των περιστατικών, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού υιοθέτησε το περιεχόμενό τους και συνέβαλε στη διάδοσή του σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Instagram, χωρίς να συνυπολογίζονται ενδεχόμενες περαιτέρω αναδημοσιεύσεις.

Η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες παραβιάζουν διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball και ζητεί να κινηθεί διαδικασία κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με την επιβολή και τη δημοσιοποίηση των αντίστοιχων κυρώσεων.

Η καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για τις αναρτήσεις Γιαννακόπουλου

Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε στον ΕΣΑΚΕ, με επίκληση του άρθρου 55, παράγραφος 3, του Πειθαρχικού Κανονισμού της GBL.

Αντικείμενό της αποτελεί ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της 23ης Οκτωβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δημοσίευσε φωτογραφία του Γιώργου Μπαρτζώκα από συνέντευξη Τύπου, συνοδεύοντάς την με σχόλια τα οποία ο Ολυμπιακός χαρακτηρίζει υβριστικά, δυσφημιστικά και απειλητικά. Στην καταγγελία επισημαίνεται ότι ο λογαριασμός του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είχε περισσότερους από 661.000 ακολούθους.

Μεταξύ των αναφορών που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση είναι και η ακόλουθη:

«Και ξαναρωτάω ήρεμα… Επειδή απλά σε εσάς δεν άρεσε, ζητούσατε ξένους διαιτητές και μέχρι τότε ξεπέσατε στην Α2».

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση απευθύνεται στην ομάδα της, καθώς παραπέμπει στον υποβιβασμό της στην Α2 τον Μάιο του 2019, συνδέοντας το γεγονός με το αίτημα για ξένους διαιτητές.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε:

«Τώρα που υπάρχει βρωμιά επίσημα, γιατί δεν σας νοιάζει; Δεν θέλετε να μάθετε ότι αυτοί που κρατούν τις επενδύσεις μας στα χέρια τους βρέθηκαν με λεφτά;».

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ συνδέει την παραπάνω αναφορά με τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της σε υπόθεση που εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη, τους οποίους απορρίπτει.

Η αναφορά στον Μπαρτζώκα και το περιστατικό του 2014

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καταγγελία για το ακόλουθο απόσπασμα της ανάρτησης:

«Έρχονται τσεσπού είρωνα!!! Όχι απλά πάρκινγκ 2, αλλά πολύ χειρότερα!».

Η διοίκηση του Ολυμπιακού εκλαμβάνει τη συγκεκριμένη διατύπωση ως απειλή κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, συνδέοντάς την με περιστατικό που είχε σημειωθεί στο ΣΕΦ τον Οκτώβριο του 2014, μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» από τον Παναθηναϊκό σε αγώνα Κυπέλλου.

Στην καταγγελία υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας προπονητής είχε δεχθεί τότε υβριστική επίθεση από ομάδα ατόμων που αυτοπροσδιορίζονταν ως οπαδοί του Ολυμπιακού. Η ΚΑΕ τονίζει ότι είχε καταδικάσει το περιστατικό, το οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε χαρακτηρίσει δημόσια «σοκαριστικό», δηλώνοντας ότι δεν θα το ξεχάσει ποτέ.

Κατά την ερμηνεία της «ερυθρόλευκης» διοίκησης, η αναφορά στο «πάρκινγκ 2» παραπέμπει σε επανάληψη του συγκεκριμένου περιστατικού, ενώ η φράση «αλλά πολύ χειρότερα» εκλαμβάνεται ως απειλή για σοβαρότερες επιθέσεις σε βάρος του προπονητή.

Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ακόμη ότι οι λέξεις «τσεσπού» και «είρωνα» απευθύνονται στον Γιώργο Μπαρτζώκα και έχουν υβριστικό χαρακτήρα. Στο έγγραφο διατυπώνεται επίσης η θέση ότι οι συγκεκριμένες αναφορές αποσκοπούν στην πρόκληση φόβου και ανησυχίας στον προπονητή, με ενδεχόμενες επιπτώσεις στην άσκηση των καθηκόντων του και στην αγωνιστική απόδοση της ομάδας.

Οι αναφορές στην Τσαρούχα και στο έμβλημα του Ολυμπιακού

Ξεχωριστό μέρος της καταγγελίας στον ΕΣΑΚΕ αφορά την αναφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, καθώς και στο έμβλημα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση περιλαμβάνεται η φράση:

«Καμία φωτό με τη Βάσω; Βάλτε στο προφίλ της ΚΑΕ με σήμα το κεφάλι του κίναιδου! Κίναιδοι! Ε, κίναιδοι του ελληνικού αθλητισμού!».

Η διοίκηση του Ολυμπιακού υποστηρίζει ότι, μέσω της συγκεκριμένης αναφοράς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιχειρεί να συνδέσει την ομάδα με υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και αφορά αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων καλαθοσφαίρισης, βάσει του Ν. 2725/1999.

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι μεταξύ των προσώπων που κατηγορούνται στην υπόθεση βρίσκεται η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα, για την οποία γίνεται επίσης αναφορά σε σύλληψη.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απορρίπτει οποιονδήποτε συσχετισμό της με τα συγκεκριμένα αδικήματα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η προτροπή να τοποθετηθεί η φωτογραφία της διαιτητή στο έμβλημα της ομάδας δημιουργεί την εντύπωση συμμετοχής ή συνεργίας του συλλόγου σε χειραγώγηση αγώνων, καθώς και ενδεχόμενου αγωνιστικού οφέλους από τέτοιες ενέργειες.

Πέρα από τις αναφορές στη συγκεκριμένη υπόθεση, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ διαμαρτύρεται και για τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποιήθηκε σχετικά με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο, το ιστορικό έμβλημα του Ολυμπιακού, το οποίο χρησιμοποιείται για περισσότερα από 100 χρόνια.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες εκφράσεις προσβάλλουν, κατά την άποψη της διοίκησης, τη φήμη και το κύρος της ΚΑΕ, του αθλητικού συλλόγου, των συμβόλων του, καθώς και των αθλητών, των μελών και των φιλάθλων του σε όλα τα αθλήματα.

Ανάλογη θέση διατυπώνεται και για την καταληκτική φράση της ανάρτησης, «Ε, κίναιδοι του ελληνικού αθλητισμού!», την οποία ο Ολυμπιακός θεωρεί προσβλητική για την ομάδα, τον προπονητή, τη διοίκηση και τους αθλητές της.

Με την καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητεί την πειθαρχική εξέταση των συγκεκριμένων αναρτήσεων και την επιβολή των ποινών που προβλέπει ο κανονισμός της GBL τόσο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο όσο και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Οι δύο καταγγελίες έχουν υποβληθεί στα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, από τα οποία ο Ολυμπιακός ζητεί να εξεταστούν τα περιστατικά και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διατάξεις.