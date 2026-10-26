Europa League: Αλλάζει ημέρα ο αγώνας «Ρεν-Ολυμπιακός» – Πότε θα γίνει

Ο αγώνας στην 4η αγωνιστική της League phase του Europa League μεταξύ Ρεν και Ολυμπιακού, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ενδέχεται να αναβληθεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, λόγω των αναμενόμενων κοινωνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Αυτό αναφέρει το Agence France-Presse επικαλούμενο πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, ενώ η νομαρχία της Ρεν ενημέρωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την αναβολή αυτού του αγώνα».

«Δεν είναι θέμα πόρων αλλά συνθηκών ασφαλείας», πρόσθεσε η πηγή της νομαρχίας, εξηγώντας τις συζητήσεις. Ένα κοινό συνδικαλιστικό κάλεσμα για (γενική) απεργία και διαδηλώσεις έχει εκδοθεί στη Γαλλία για τις 5 Νοεμβρίου. Αυτές θα απαιτήσουν σημαντική ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Μια πηγή κοντά στο θέμα δήλωσε στο AFP ότι η τρέχουσα προσδοκία είναι ο αγώνας να διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με την επιφύλαξη «εξουσιοδότησης από τις γαλλικές αρχές», παρόλο που η Τετάρτη παραδοσιακά προορίζεται για αγώνες του Champions League.