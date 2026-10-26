Europa League: Αλλάζει ημέρα ο αγώνας «Ρεν-Ολυμπιακός» – Πότε θα γίνει

Ο αγώνας της 4ης αγωνιστικής του Europa League μεταξύ Ρεν και Ολυμπιακού ενδέχεται να μεταφερθεί λόγω προγραμματισμένων κοινωνικών διαδηλώσεων και απεργίας στη Γαλλία.

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Αθλητισμός

Europa League, Ολυμπιακός
πηγή: Intime - Mitsakos Dimitris
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αγώνας στην 4η αγωνιστική της League phase του Europa League μεταξύ Ρεν και Ολυμπιακού ενδέχεται να αναβληθεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, λόγω των αναμενόμενων κοινωνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία.
  • Η νομαρχία της Ρεν ανέφερε στο AFP ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την αναβολή αυτού του αγώνα», τονίζοντας πως «Δεν είναι θέμα πόρων αλλά συνθηκών ασφαλείας».
  • Λόγω του συνδικαλιστικού καλέσματος για απεργία στις 5 Νοεμβρίου που απαιτεί σημαντική ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων, η διεξαγωγή του αγώνα την Τετάρτη τελεί υπό την επιφύλαξη «εξουσιοδότησης από τις γαλλικές αρχές».

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Ο αγώνας στην 4η αγωνιστική της League phase του Europa League μεταξύ Ρεν και Ολυμπιακού, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ενδέχεται να αναβληθεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, λόγω των αναμενόμενων κοινωνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Αυτό αναφέρει το Agence France-Presse επικαλούμενο πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, ενώ η νομαρχία της Ρεν ενημέρωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την αναβολή αυτού του αγώνα».

«Δεν είναι θέμα πόρων αλλά συνθηκών ασφαλείας», πρόσθεσε η πηγή της νομαρχίας, εξηγώντας τις συζητήσεις. Ένα κοινό συνδικαλιστικό κάλεσμα για (γενική) απεργία και διαδηλώσεις έχει εκδοθεί στη Γαλλία για τις 5 Νοεμβρίου. Αυτές θα απαιτήσουν σημαντική ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Μια πηγή κοντά στο θέμα δήλωσε στο AFP ότι η τρέχουσα προσδοκία είναι ο αγώνας να διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με την επιφύλαξη «εξουσιοδότησης από τις γαλλικές αρχές», παρόλο που η Τετάρτη παραδοσιακά προορίζεται για αγώνες του Champions League.

 

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