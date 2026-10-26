«Χωριάτικο»: Ποινικές διώξεις για σωρεία κακουργημάτων στους 59 συλληφθέντες – Εμπλέκεται και σε «λάδωμα» αστυνομικών στη Μύκονο ο ιδιοκτήτης 

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Βαρύτατο κατηγορητήριο αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης και τεράστιας φοροδιαφυγής του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο».

Στους συλληφθέντες αποδόθηκαν σωρεία κακουργηματικών πράξεων και δύο πλημμελήματα και συγκεκριμένα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημ)

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Απάτη από κοινού (πλημ)

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν για απολογία σε ανακριτή, ενώ λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων θα συνδράμουν την ανακριτική διαδικασία δύο επίκουροι ανακριτές.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων.

Εμπλέκεται και σε «λάδωμα» αστυνομικών στη Μύκονο ο «Mr. Χωριάτικο»

Ο 57χρονος ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» φέρεται να εμπλέκει και σε δωροληψία αστυνομικών και στη Μύκονο. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα πρώτα κέρδη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, τοποθετήθηκαν σε ακίνητα στη Μύκονο. Υπό τον έλεγχό του υπήρχαν εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και beach bar.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, ο «Mr. Χωριάτικο» ήθελε να γνωρίζει πότε θα γίνονταν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. Έτσι φέρεται να προσέγγισε ένστολους τους οποίους και έβαλε υπό τη δούλεψή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό που δεν είχε υπολογίσει είναι ότι οι “Αδιάφθοροι” της ΕΛΑΣ παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του, όπως και συνεργατών του. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2025 έγιναν συλλήψεις με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και δωροδοκίας – δωροληψίας. Η δίκη θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου και αφορά σε συνολικά πέντε αστυνομικούς, εκ των οποίων οι δύο υπηρετούν στη Μύκονο.

Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί έδιναν σε τέσσερις Αλβανούς ναρκωτικά που είχαν κατασχέσει τα οποία διακινούσαν σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους καταγεγραμμένη συνομιλία στελέχους της ΕΛΑΣ που δέχεται προσφορά από τον «Mr. Χωριάτικο». Εκείνος του ζητεί να τον ενημερώνει για τους επικείμενους ελέγχους της ΕΛΑΣ στη Μύκονο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο επικεφαλής της οργάνωσης είχαν κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ μέσα σε τρία χρόνια. Οι πληροφορίες του ANT1 θέλουν τον συγκεκριμένο να ελέγχεται και για άλλη υπόθεση που σχετίζεται με τη Μύκονο που αφορά γνωστή ταβέρνα του νησιού.

Τι έχει βρεθεί

Όσον αφορά τα χρήματα, έχουν βρεθεί ως τώρα 400.000 ευρώ, όμως, έχουν δεσμευτεί ήδη και τρεις λογαριασμοί οι οποίοι ανήκουν σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του «Mr. Χωριάτικο». Σε αυτούς τους λογαριασμούς υπάρχουν 6 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις στην ΕΛΑΣ ότι ο συγκεκριμένος έχει λογαριασμούς στις νήσους Κειμάν και στη Δανία, οπότε θα ζητηθούν και άλλα στοιχεία.

Τέλος, υπάρχουν άλλα 950.000 ευρώ που είχαν κατασχεθεί από στέλεχος του λιμενικού στη Μύκονο, σε γραφεία εταιρείας που δραστηριοποιείται στο real estate. Τότε, είχε συλληφθεί ένας 45χρονος υπάλληλος για υπόθεση ναρκωτικών. Όμως, ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι συνεργάτης του 57χρονου και μεταξύ των τωρινών συλληφθέντων.

Ερευνάται τώρα εάν τα χρήματα αυτά ήταν της οργάνωσης.

Ερευνάται και η εμπλοκή της Greek Mafia

Στις έρευνες μπαίνει και η πιθανή συνεργασία του 57χρονου με την Greek Mafia. Όλα έγιναν σε έναν έλεγχο σε κελί βαρυποινίτη. Εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο. Αφού το άνοιξαν, διαπίστωσαν ότι ο έγκλειστος έκανε βιντεοκλήσεις και δη συχνά με τον βασικό κατηγφορούμενο της υπόθεσης “Χωριάτικο”, ενώ μεταξύ των 59 συλληφθέντων φιγουράρει και το όνομα ατόμου που σε παλιότερες δικογραφίες εμφανιζόταν ως το δεξί χέρι του βαρυποινίτη

Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η σύζυγος του επιχειρηματία

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, προσήχθη και εξετάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η αλλοδαπή σύζυγος του 57χρονου επιχειρηματία.

Η υπήκοος Ρωσίας, εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη άτομα, στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών. Το τζιπ ακινητοποιήθηκε στα διόδια στο Ρίο, και η εκτίμηση των αξιωματικών της αστυνομίας, είναι ότι θα έφευγε είτε στη γειτονική Ιταλία ή την Αλβανία.

Σε τραπεζικό της λογαριασμό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό που προέρχεται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι εταιρείες-«φαντάσματα», ο ρόλος του 80χρονου λογιστή και οι «μπίζνες» εκατομμυρίων σε όλη τη χώρα

Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις περίπου 520 εταιρειών, με την εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να αγγίζει ή και να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ στη Ρόδο έγιναν 15 συλλήψεις, μια στη Μύκονο, μία στη Ζάκυνθο, στην Αιτωλοακαρνανία 2, και οι υπόλοιπες συλλήψεις στην Αττική.

Το υπό εξέταση επιχειρηματικό δίκτυο περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες εταιρείες διαφορετικών νομικών μορφών, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Αρχικά είχαν γίνει αναφορές σε περίπου 150 συνδεόμενες εταιρείες. Ωστόσο, η διεύρυνση της έρευνας έχει ανεβάσει τον αριθμό των εταιρειών που εξετάζονται σε περίπου 520, εκ των οποίων περισσότερες από 400 δραστηριοποιούνται ή συνδέονται με τον χώρο της εστίασης.

Οι αστυνομικοί ερευνούν έναν μηχανισμό κατά τον οποίο επιχειρήσεις φέρονται να δημιουργούσαν χρέη από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις και στη συνέχεια να αντικαθίστανται από νέες εταιρείες, μέσω των οποίων συνεχιζόταν η ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα.

Στις προηγούμενες εταιρείες παρέμεναν οι ανεξόφλητες οφειλές, ενώ ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να μην ασκούσαν τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ορισμένοι από τους αποκαλούμενους «αχυρανθρώπους» φέρονται να λάμβαναν 500 έως 700 ευρώ μηνιαίως, προκειμένου να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των εταιρειών.

Μεταξύ των 59 συλληφθέντων βρίσκεται και πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Το Χωριάτικο». Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ο ρόλος του ως ενδιάμεσου με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο.

Ο 80χρονος λογιστής και οι εταιρικές διασυνδέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος ενός 80χρονου λογιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να συμμετείχε στη διαδικασία σύστασης εταιρειών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι μεγάλο μέρος της διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών γινόταν από την κόρη του, ενώ ο ίδιος υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα.

Το κατά πόσο οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούσαν συνήθεις λογιστικές υπηρεσίες ή συνδέονταν με τον φερόμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Οι εξαγορές με μετρητά και οι φούρνοι που άλλαζαν επωνυμία

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη φέρεται να εκτεινόταν σε διαφορετικούς τομείς της εστίασης και της φιλοξενίας, από αλυσίδες αρτοποιείων και εστιατόρια μέχρι ξενοδοχεία, οργανωμένες παραλίες και κυλικεία.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πριν από δύο έως τρία χρόνια η αλυσίδα «Το Χωριάτικο» αριθμούσε περισσότερα από 25 καταστήματα, περίπου τα μισά από τα οποία λειτουργούσαν μέσω franchise. Διέθετε επίσης κεντρική μονάδα παραγωγής και υποδομές αποθήκευσης και διανομής. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας της αλυσίδας, εμφανίζονται εννέα καταστήματα.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ορισμένα σημεία που λειτουργούσαν παλαιότερα με την επωνυμία «Το Χωριάτικο» συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετική ταμπέλα, αλλά με ενδεχόμενες διασυνδέσεις με τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα.

Οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν επίσης καταγγελίες για αλλαγές ΑΦΜ σε επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχη εμφανή μεταβολή της λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνάται εάν οι αλλαγές εταιρειών συνδέονται με ανεξόφλητες οφειλές ή άλλες φορολογικές παραβάσεις.

Η Μύκονος και το εστιατόριο των 20 εκατ. ευρώ

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αποτελούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας στη Μύκονο.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση καταστημάτων εστίασης σε εμπορικά σημεία του νησιού, από μικρές επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού μέχρι πολυτελή εστιατόρια.

Άνθρωποι της αγοράς υποστηρίζουν ότι είχε τη δυνατότητα να προχωρά σε συμφωνίες χρησιμοποιώντας μεγάλα ποσά σε μετρητά, ακόμη και για την εξασφάλιση εμπορικών θέσεων με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση.

Ιδιαίτερη δημοσιότητα είχε αποκτήσει η υπόθεση γνωστού εστιατορίου στην Αγία Άννα της Μυκόνου. Το 2024 είχε προκύψει δικαστική διαμάχη γύρω από την εξαγορά και τη διοίκηση της επιχείρησης, με εμπλοκή διαφορετικών επιχειρηματικών πλευρών και καταγγελίες που εξετάστηκαν δικαστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εποχικός τζίρος του συγκεκριμένου εστιατορίου φερόταν να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά εκτιμώμενο κύκλο εργασιών της επιχείρησης και όχι αποδεδειγμένο παράνομο όφελος ή τίμημα εξαγοράς.

Στη Μύκονο, ο ιδιοκτήτης φέρεται επίσης να σχεδίαζε τη λειτουργία καταστήματος μαγειρευτού φαγητού σε κεντρικό σημείο του Γιαλού, με στόχο την εξυπηρέτηση επισκεπτών, εργαζομένων και κατοίκων.

Οι δραστηριότητες που αποδίδονται στον ιδιοκτήτη, ωστόσο, δεν περιορίζονται στους φούρνους και στα εστιατόρια. Δημοσιεύματα τον έχουν συνδέσει και με επιχειρηματικές συνεργασίες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, μεταξύ άλλων με γνωστό νυχτερινό κέντρο που λειτούργησε στο Γκάζι το 2016, με τη συμμετοχή διάσημης ηθοποιού του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φερόταν να συμμετέχει παρασκηνιακά και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μύκονο, μέσω συνεργασιών με πρόσωπα του χώρου της διασκέδασης.

Στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις εστίασης και παραλίες στη Ρόδο

Σημαντικό μέρος των ερευνών στρέφεται και στη Ρόδο, όπου ο ιδιοκτήτης φέρεται να διατηρούσε άμεσα ή έμμεσα επιχειρηματικά συμφέροντα στην εστίαση και στην τουριστική εκμετάλλευση παραλιακών χώρων.

Οι δραστηριότητες που φέρονταν να συνδέονται με το συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιβάλλον περιλάμβαναν συνεργασίες για την ενοικίαση ομπρελών και ξαπλωστρών, οργανωμένα beach bars και καταστήματα εστίασης.

Αναφορές υπάρχουν για δραστηριότητες σε περιοχές όπως η Λίνδος, η Τσαμπίκα, το Φαληράκι, οι Πηγές Καλλιθέας και η παραλία Άντονι Κουίν.

Τοπικές πηγές αποδίδουν στο δίκτυο ιδιαίτερα εκτεταμένη παρουσία στις παραλιακές εκμεταλλεύσεις του νησιού, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το ακριβές εύρος των επιχειρηματικών του συμμετοχών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονταν με το δίκτυο απασχολούσαν περισσότερους από 500 εργαζομένους.

Στη Ρόδο πραγματοποιήθηκαν επίσης αστυνομικές επιχειρήσεις και προσαγωγές προσώπων που συνδέονται με επιχειρήσεις και λογιστικές υπηρεσίες, ενώ η έρευνα για τον ρόλο τους συνεχίζεται.

Ένα ακόμη πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξετάζεται αφορά τη λειτουργία κυλικείων. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να είχε αποκτήσει και τον έλεγχο του κυλικείου στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το σκοτεινό παρελθόν του επιχειρηματία

Η διερεύνηση της μαστροπείας δεν μπόρεσε να αποδειχτεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά διερευνάται και αυτό το σκέλος με νυχτερινά κλαμπ στριπτίζ της Λεωφόρου Συγγρού, στα οποία έδιναν ραντεβού ιερόδουλες με πελάτες μέσω ροζ-αγγελιών.

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας έχει απασχολήσει πολλές φορές την Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος. Το 2008, με εμπλοκή του σε υπόθεση trafficking και μαστροπείας με χορεύτριες που έφερνε από χώρες της ανατολικής Ευρώπης σε κλαμπ στριπτίζ που διατηρούσε.

Το «ξέπλυμα» από αυτές τις δραστηριότητες φέρεται να γινόταν μέσω της αλυσίδας των φούρνων του.

Επίσης, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας εμφανιζόταν να είχε στενές σχέσεις με την Greek Mafia και να είχε γίνει στόχος εκβιασμών από την Ρωσόφωνη Μαφία του Έντικ.