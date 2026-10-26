Νέα Πέραμος: Πυρκαγιά σε φανοποιείο – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 59χρονος

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 59χρονος άνδρας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο, επί της οδού Μικράς Ασίας. Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τη διερεύνηση για τα αίτια του περιστατικού ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 59χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο, επί της οδού Μικράς Ασίας.
  • Η φωτιά έσβησε άμεσα με την επέμβαση 9 πυροσβεστών και 3 οχημάτων, ενώ ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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Ένας 59χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο, επί της οδού Μικράς Ασίας.

Η φωτιά, η οποία έσβησε άμεσα, εκδηλώθηκε στις περίπου 20:00 και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα .

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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