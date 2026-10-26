Νέα Πέραμος: Πυρκαγιά σε φανοποιείο – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 59χρονος

Ένας 59χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο, επί της οδού Μικράς Ασίας.
Η φωτιά, η οποία έσβησε άμεσα, εκδηλώθηκε στις περίπου 20:00 και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα .
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ