Νέα Πέραμος: Πυρκαγιά σε φανοποιείο – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 59χρονος

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Ένας 59χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο, επί της οδού Μικράς Ασίας.

Η φωτιά, η οποία έσβησε άμεσα, εκδηλώθηκε στις περίπου 20:00 και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα .

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ