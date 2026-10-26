Ουκρανία: Φόβοι ότι το Ολέσκι στη Χερσώνα θα «σβηστεί από τον χάρτη» μετά την εκκένωση – Δραματική προειδοποίηση για όσους παραμείνουν

Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του κατεχόμενου Ολέσκι στη Χερσώνα κρούει εθελόντρια που συμμετέχει στην απομάκρυνση πολιτών, προειδοποιώντας ότι η πόλη ενδέχεται να σβηστεί από τον χάρτη μετά την προγραμματισμένη εκκένωση. Παρά τη συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για προσωρινή κατάπαυση του πυρός με αμερικανική διαμεσολάβηση, εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι οι εχθροπραξίες θα κλιμακωθούν δραματικά για τους χιλιάδες αμάχους που θα παραμείνουν πίσω.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Українські Національні Новини (УНН)
Φωτογραφία: Українські Національні Новини (УНН)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του Ολέσκι κρούει εθελόντρια, προειδοποιώντας ότι η περιοχή ενδέχεται να υποστεί ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή μετά την προγραμματισμένη εκκένωση του πληθυσμού της.
  • Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε προσωρινή τοπική εκεχειρία με αμερικανική διαμεσολάβηση, η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.
  • Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή, με τους εθελοντές να εκφράζουν φόβους για την τύχη όσων αμάχων δεν καταφέρουν να απομακρυνθούν.

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Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του Ολέσκι, της κατεχόμενης πόλης στην περιφέρεια της Χερσώνας, κρούει εθελόντρια που συμμετέχει στις προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων, προειδοποιώντας ότι η περιοχή ενδέχεται να υποστεί ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή μετά την προγραμματισμένη εκκένωση του πληθυσμού της.

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Μιλώντας στο Kyiv Independent τη Δευτέρα (26/10), η εθελόντρια Ξένια Αρχίποβα εξέφρασε τον φόβο ότι, μόλις ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των κατοίκων στο πλαίσιο της προσωρινής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, οι εχθροπραξίες στην περιοχή θα μπορούσαν να κλιμακωθούν, αφήνοντας όσους παραμείνουν πίσω εκτεθειμένους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Όταν τα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο δείξουν ότι δεκάδες λεωφορεία γεμάτα ανθρώπους έφυγαν από το Ολέσκι, όταν ανακοινωθεί ότι η εκκένωση πραγματοποιήθηκε και ότι η πόλη είναι σχεδόν έρημη, φοβόμαστε πάρα πολύ ότι, στη συνέχεια, το Ολέσκι απλώς θα σβηστεί από τον χάρτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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«Όσοι παραμείνουν ενδέχεται να βρεθούν σε ακόμη πιο τρομακτικές συνθήκες», πρόσθεσε.

Πολίτες κρατούν πλακάτ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Κίεβο, ζητώντας τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση Ουκρανών αμάχων από την Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, στις 6 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Alina Smutko)
Πολίτες κρατούν πλακάτ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Κίεβο, ζητώντας τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση Ουκρανών αμάχων από την Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, στις 6 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Alina Smutko)

Η εκεχειρία με τη μεσολάβηση της Μελάνια Τραμπ

Η προειδοποίηση της Αρχίποβα έρχεται μετά τη συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για προσωρινή, τοπική εκεχειρία στο Ολέσκι και τη γύρω περιοχή, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση αμάχων και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία συμμετείχε η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, η εκεχειρία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, ώρα Κιέβου.

Παρότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στην προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ακριβείς διαδρομές εκκένωσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς συνεχίζονται οι συνεννοήσεις για τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Η Αρχίποβα κάλεσε τους κατοίκους που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Αναγνώρισε ότι η εγκατάλειψη ενός τόπου στον οποίο κάποιος έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή του αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη απόφαση. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η παραμονή μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση στους βομβαρδισμούς, κλιμάκωση των συγκρούσεων και ακόμη πιο περιορισμένη πρόσβαση σε βοήθεια.

Στιγμιότυπο από βίντεο drone, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, δείχνει κατεστραμμένο κτίριο στην Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, σε περιοχή της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. (34th Separate Marine Brigade “Borysfen”/Handout via REUTERS/File Photo)
Στιγμιότυπο από βίντεο drone, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, δείχνει κατεστραμμένο κτίριο στην Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, σε περιοχή της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. (34th Separate Marine Brigade “Borysfen”/Handout via REUTERS/File Photo)

«Το χειρότερο θα ήταν να πιστέψει ο κόσμος ότι έφυγαν όλοι»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο η διεθνής κοινότητα να θεωρήσει ότι η πόλη έχει εκκενωθεί πλήρως, ενώ στην πραγματικότητα εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί άμαχοι.

«Το χειρότερο θα ήταν να πιστέψει ολόκληρος ο κόσμος ότι όλοι έχουν απομακρυνθεί από το Ολέσκι, ενώ άνθρωποι θα εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Και απλώς θα τους ξεχνούσαν», προειδοποίησε η εθελόντρια.

Το Ολέσκι βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από την πόλη της Χερσώνας, και τελεί υπό ρωσική κατοχή από τις πρώτες ημέρες της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν οικισμούς στην ανατολική όχθη του Δνείπερου, μεταξύ των οποίων και το Ολέσκι, για να εξαπολύουν επιθέσεις προς την απέναντι πλευρά του ποταμού, συμπεριλαμβανομένης της Χερσώνας, η οποία βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Στιγμιότυπο από βίντεο drone, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, δείχνει κατεστραμμένα οχήματα σε δρόμο της Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, σε περιοχή της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. (34th Separate Marine Brigade “Borysfen”/Handout via REUTERS/File Photo)
Στιγμιότυπο από βίντεο drone, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, δείχνει κατεστραμμένα οχήματα σε δρόμο της Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, σε περιοχή της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. (34th Separate Marine Brigade “Borysfen”/Handout via REUTERS/File Photo)

Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν στην περιοχή

Οι δυνατότητες απομάκρυνσης των αμάχων έχουν περιοριστεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Την άνοιξη του 2026, εθελοντές κατάφερναν ακόμη να βοηθούν κατοίκους του Ολέσκι να εγκαταλείψουν την πόλη, είτε μετακινούμενοι προς άλλους κατεχόμενους οικισμούς της περιφέρειας Χερσώνας είτε πραγματοποιώντας εξαντλητικά ταξίδια πολλών ημερών μέσω Ρωσίας και Λευκορωσίας, προκειμένου να φτάσουν σε περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα πυρά πυροβολικού και οι ναρκοθετημένοι δρόμοι έχουν καταστήσει πλέον σχεδόν αδύνατη την εκκένωση μέσω του οδικού δικτύου.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις εμποδίζουν την πρόσβαση ουκρανικών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στα κατεχόμενα εδάφη, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα παροχής βοήθειας.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός Συνήγορος του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς, είχε αναφέρει ότι περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν στο Ολέσκι και στη γύρω περιοχή, ανάμεσά τους περίπου 200 παιδιά.

Το γραφείο του είχε επίσης επιβεβαιώσει την ύπαρξη 358 ανθρώπων που χρειάζονταν επειγόντως βοήθεια για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Με την έναρξη της προσωρινής εκεχειρίας να πλησιάζει, η προγραμματισμένη επιχείρηση εκκένωσης αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για τους εγκλωβισμένους αμάχους. Η μεγαλύτερη ανησυχία των εθελοντών, ωστόσο, είναι ότι όσοι δεν καταφέρουν ή δεν θελήσουν να φύγουν μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη χειρότερες συνθήκες, χωρίς δυνατότητα διαφυγής και χωρίς πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.

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