Ουκρανία: Φόβοι ότι το Ολέσκι στη Χερσώνα θα «σβηστεί από τον χάρτη» μετά την εκκένωση – Δραματική προειδοποίηση για όσους παραμείνουν

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Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του Ολέσκι, της κατεχόμενης πόλης στην περιφέρεια της Χερσώνας, κρούει εθελόντρια που συμμετέχει στις προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων, προειδοποιώντας ότι η περιοχή ενδέχεται να υποστεί ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή μετά την προγραμματισμένη εκκένωση του πληθυσμού της.

Μιλώντας στο Kyiv Independent τη Δευτέρα (26/10), η εθελόντρια Ξένια Αρχίποβα εξέφρασε τον φόβο ότι, μόλις ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των κατοίκων στο πλαίσιο της προσωρινής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, οι εχθροπραξίες στην περιοχή θα μπορούσαν να κλιμακωθούν, αφήνοντας όσους παραμείνουν πίσω εκτεθειμένους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Όταν τα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο δείξουν ότι δεκάδες λεωφορεία γεμάτα ανθρώπους έφυγαν από το Ολέσκι, όταν ανακοινωθεί ότι η εκκένωση πραγματοποιήθηκε και ότι η πόλη είναι σχεδόν έρημη, φοβόμαστε πάρα πολύ ότι, στη συνέχεια, το Ολέσκι απλώς θα σβηστεί από τον χάρτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όσοι παραμείνουν ενδέχεται να βρεθούν σε ακόμη πιο τρομακτικές συνθήκες», πρόσθεσε.

Η εκεχειρία με τη μεσολάβηση της Μελάνια Τραμπ

Η προειδοποίηση της Αρχίποβα έρχεται μετά τη συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για προσωρινή, τοπική εκεχειρία στο Ολέσκι και τη γύρω περιοχή, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση αμάχων και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία συμμετείχε η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, η εκεχειρία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, ώρα Κιέβου.

Παρότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στην προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ακριβείς διαδρομές εκκένωσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς συνεχίζονται οι συνεννοήσεις για τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Η Αρχίποβα κάλεσε τους κατοίκους που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Αναγνώρισε ότι η εγκατάλειψη ενός τόπου στον οποίο κάποιος έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή του αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη απόφαση. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η παραμονή μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση στους βομβαρδισμούς, κλιμάκωση των συγκρούσεων και ακόμη πιο περιορισμένη πρόσβαση σε βοήθεια.

«Το χειρότερο θα ήταν να πιστέψει ο κόσμος ότι έφυγαν όλοι»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο η διεθνής κοινότητα να θεωρήσει ότι η πόλη έχει εκκενωθεί πλήρως, ενώ στην πραγματικότητα εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί άμαχοι.

«Το χειρότερο θα ήταν να πιστέψει ολόκληρος ο κόσμος ότι όλοι έχουν απομακρυνθεί από το Ολέσκι, ενώ άνθρωποι θα εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Και απλώς θα τους ξεχνούσαν», προειδοποίησε η εθελόντρια.

Το Ολέσκι βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από την πόλη της Χερσώνας, και τελεί υπό ρωσική κατοχή από τις πρώτες ημέρες της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν οικισμούς στην ανατολική όχθη του Δνείπερου, μεταξύ των οποίων και το Ολέσκι, για να εξαπολύουν επιθέσεις προς την απέναντι πλευρά του ποταμού, συμπεριλαμβανομένης της Χερσώνας, η οποία βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν στην περιοχή

Οι δυνατότητες απομάκρυνσης των αμάχων έχουν περιοριστεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Την άνοιξη του 2026, εθελοντές κατάφερναν ακόμη να βοηθούν κατοίκους του Ολέσκι να εγκαταλείψουν την πόλη, είτε μετακινούμενοι προς άλλους κατεχόμενους οικισμούς της περιφέρειας Χερσώνας είτε πραγματοποιώντας εξαντλητικά ταξίδια πολλών ημερών μέσω Ρωσίας και Λευκορωσίας, προκειμένου να φτάσουν σε περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο.

В Олешках прямо зараз відбувається гуманітарна катастрофа – люди і тварини помирають з голоду. Росіяни знищують будь-які автівки з їжею – вантажі для голодних людей не приїжджають вже 4 тижні. Одна з місцевих жительок показала рецепт пісних оладків, розказала, що усі жителі Олешок включно з дітьми, старшими людьми і худими тваринами їдять кабачки, варення та городину. Невже голод не зупинити? — BARMENY (@barmeny_ua) September 3, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα πυρά πυροβολικού και οι ναρκοθετημένοι δρόμοι έχουν καταστήσει πλέον σχεδόν αδύνατη την εκκένωση μέσω του οδικού δικτύου.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις εμποδίζουν την πρόσβαση ουκρανικών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στα κατεχόμενα εδάφη, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα παροχής βοήθειας.

💔 Oleshky — une ville fantôme : des images des destructions sous l’occupation russe sont apparues. Des voitures brûlées, des bâtiments détruits et des rues désertes.😢 https://t.co/73AZxrWM7Z — Bounty et Rex (@JoelTarnawski) October 26, 2026

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός Συνήγορος του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς, είχε αναφέρει ότι περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν στο Ολέσκι και στη γύρω περιοχή, ανάμεσά τους περίπου 200 παιδιά.

Attention, residents of Oleshky and those whose relatives and loved ones remain in the city! ☝️A humanitarian mission to provide assistance to the residents of Oleshky is planned in the near future, jointly with Russian Commissioner for Human Rights Yana Lantratova. Its implementation will be made possible thanks to the assistance and coordination efforts of the @FLOTUS. 🤝I sincerely thank the First Lady for her mediation in this process and for her deeply humane position, which is helping create the conditions necessary to save our citizens. As the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, I remain in constant contact with all parties involved, relevant government authorities and local self-government bodies. ❗️At this stage, it is extremely important for us to obtain as much information as possible about people who remain in the city and are in need of assistance. This is particularly important with regard to older people, people with reduced mobility and those who are unable to care for themselves independently. If you have any information that could help organise this humanitarian mission, I urge you to contact the Office of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights and share this information. You can contact us through the following channels: 📱 WhatsApp, Viber and Telegram:

+38 067 717 51 70

+38 073 719 81 34

+38 067 182 55 04 ℹ️Requests for assistance to the local population are also accepted via: ✉️ Email: [email protected] ➡️ Electronic reception office https://t.co/eUnr0akkXl We are ready to review every request and do everything possible to help our fellow citizens. — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 25, 2026

Το γραφείο του είχε επίσης επιβεβαιώσει την ύπαρξη 358 ανθρώπων που χρειάζονταν επειγόντως βοήθεια για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Με την έναρξη της προσωρινής εκεχειρίας να πλησιάζει, η προγραμματισμένη επιχείρηση εκκένωσης αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για τους εγκλωβισμένους αμάχους. Η μεγαλύτερη ανησυχία των εθελοντών, ωστόσο, είναι ότι όσοι δεν καταφέρουν ή δεν θελήσουν να φύγουν μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη χειρότερες συνθήκες, χωρίς δυνατότητα διαφυγής και χωρίς πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.