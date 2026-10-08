Ουκρανία: Στον «δρόμο του θανάτου» για λίγο φαγητό – Κάτοικοι της κατεχόμενης Ολέσκι περνούν μέσα από νάρκες και drones

Με τον κίνδυνο της πείνας να γίνεται ολοένα μεγαλύτερος, κάτοικοι της κατεχόμενης πόλης Ολέσκι, στη νότια Ουκρανία, διανύουν με τα πόδια ή με ποδήλατο έναν δρόμο γεμάτο νάρκες και καμένα οχήματα για να βρουν τρόφιμα και νερό. Η διαδρομή, την οποία οι ίδιοι αποκαλούν «δρόμο του θανάτου», βρίσκεται υπό συνεχή απειλή επιθετικών drones, ενώ σύμφωνα με κατοίκους η τελευταία παράδοση τροφίμων σε τοπικό κατάστημα έγινε τον Μάιο.

Η Ολέσκι βρίσκεται στην περιφέρεια της Χερσώνας, ανατολικά του Δνείπερου και πολύ κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Η βασική διαδρομή εξόδου από την πόλη οδηγεί βαθύτερα στις περιοχές που ελέγχει η Ρωσία. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, συγγενών τους και ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και βίντεο που επαλήθευσε το Reuters, ο δρόμος είναι γεμάτος καμένα αυτοκίνητα και σημάδια από εκρήξεις, ενώ drones πετούν συνεχώς πάνω από την περιοχή.

20 χιλιόμετρα μέσα από νάρκες για τρόφιμα

Κάτοικος της πόλης, η οποία ζήτησε να μη δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της υπό τον φόβο αντιποίνων από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής, περιέγραψε την απελπιστική κατάσταση.

«Τι μπορεί να έχει απομείνει στο σπίτι σου όταν δεν έχεις πάει σε κατάστημα εδώ και μισό χρόνο;», δήλωσε στο Reuters.

Η ίδια επιχείρησε πρόσφατα να φτάσει στο Ράντενσκ, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά, προκειμένου να προμηθευτεί τρόφιμα. Στην επιστροφή τραυματίστηκε από νάρκη.

«Δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος», είπε, προσθέτοντας ότι λίγες ημέρες νωρίτερα τρεις άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στην ίδια διαδρομή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη συγκεκριμένη μαρτυρία, σημειώνει ωστόσο ότι είναι σύμφωνη με άλλες περιγραφές ανθρώπων που γνωρίζουν την κατάσταση στην περιοχή.

«Ή μένεις και πεθαίνεις από την πείνα ή φεύγεις και κινδυνεύεις να ανατιναχθείς»

Ο Ουκρανός επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ντμίτρο Λούμπινετς περιέγραψε την κατάσταση με ιδιαίτερα σκληρά λόγια.

«Η επιλογή που αναγκάζει η Ρωσία τους αμάχους να κάνουν καθημερινά είναι: να μείνουν και να πεθάνουν από την πείνα ή να φύγουν και να κινδυνεύσουν να ανατιναχθούν από νάρκη», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο πρότεινε τοπική κατάπαυση του πυρός και δημιουργία διαδρομών εκκένωσης για όσους κατοίκους επιθυμούν να φύγουν, όμως η Ρωσία απέρριψε την πρόταση.

Η Μόσχα έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την τροφοδοσία της Ολέσκι σε τρόφιμα και φάρμακα και υποστηρίζει ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. Παράλληλα, αποδίδει την κρίση στην Ουκρανία, κατηγορώντας την ότι εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της πόλης.

1.700 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη, ανάμεσά τους 47 παιδιά

Πριν από τον πόλεμο, η Ολέσκι είχε πληθυσμό περίπου 24.000 κατοίκων. Σήμερα παραμένουν εκεί περίπου 1.700 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 47 παιδιά, σύμφωνα με την επικεφαλής της Αποστολής Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, Ντανιέλ Μπελ.

Πλάνα από drone, τα οποία δημοσιοποίησε η 34η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Πεζοναυτών της Ουκρανίας και επαλήθευσε το Reuters, δείχνουν κατοικίες και διοικητικά κτίρια κατεστραμμένα και εγκαταλελειμμένα έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου και ρωσικής κατοχής.

Η πόλη δεν διαθέτει σταθερή ηλεκτροδότηση, ύδρευση ή θέρμανση.

«Ξέρουν ότι είναι καταδικασμένοι»

Η επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Τετιάνα Χασανένκο, η οποία βρίσκεται στο τμήμα της περιφέρειας που ελέγχει η Ουκρανία και διατηρεί επαφή με κατοίκους της Ολέσκι, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά ζοφερή.

«Ξέρουν ότι είναι καταδικασμένοι. Είναι τρομερό να το λες, αλλά γνωρίζουν ότι θα πεθάνουν είτε από την πείνα είτε από τα πλήγματα», δήλωσε στο Reuters.

Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει άμεση πρόσβαση στην πόλη. Τις τελευταίες ημέρες ανακοίνωσε ότι έριξε τρόφιμα στους κατοίκους με drones, ωστόσο το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό, ενώ ορισμένοι κάτοικοι είπαν ότι δεν είχαν δει τέτοιες παραδόσεις.

Τρώνε ξερό ψωμί, ντομάτα και μέλι μία φορά την ημέρα

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τον Μάιο, όταν σύμφωνα με κατοίκους σταμάτησαν ουσιαστικά οι τακτικές παραδόσεις τροφίμων.

Μέχρι τότε Ουκρανοί εθελοντές μπορούσαν να μεταφέρουν προμήθειες και να βοηθούν στην απομάκρυνση κατοίκων. Έκτοτε, πολλοί ζουν κυρίως με ό,τι μπορούν να καλλιεργήσουν μόνοι τους.

Η Λαρίσα, 72 ετών, η οποία εγκατέλειψε την Ολέσκι λίγο μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 και σήμερα βρίσκεται στο Λονδίνο, δήλωσε ότι ο σύζυγός της παραμένει στην πόλη και επιβιώνει με ολοένα λιγότερα τρόφιμα.

Όπως είπε, τρέφεται με λαχανικά και σπιτικές πίτες που ψήνει σε ανοιχτή φωτιά, χρησιμοποιώντας αποθέματα αλευριού που είχαν αγοραστεί πριν από τον πόλεμο και έχουν πλέον αλλοιωθεί.

«Δεν υπάρχουν αυγά, γαλακτοκομικά, κρέας – δεν υπάρχει τίποτα», ανέφερε.

Για να ταΐσει τις τέσσερις γάτες και τον σκύλο του, αναμειγνύει χόρτα με όσα δημητριακά έχουν απομείνει. Η Λαρίσα λέει ότι έχει απαγορεύσει στον σύζυγό της να επιχειρήσει τη διαδρομή προς το Ράντενσκ για τρόφιμα, χαρακτηρίζοντάς την «ρωσική ρουλέτα».

Ο χειμώνας πλησιάζει και τα αποθέματα τελειώνουν

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, ακόμη και τα λαχανικά που καλλιεργούσαν οι κάτοικοι, όπως αγγούρια, κολοκύθια και ντομάτες, αρχίζουν να εξαντλούνται. Η γυναίκα που τραυματίστηκε από τη νάρκη ανέφερε ότι δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα ούτε για ανταλλαγή με άλλους κατοίκους.

Οι φιάλες αερίου είναι αδύνατο να βρεθούν και το νερό βράζεται σε ανοιχτή φωτιά, ενώ πολλά από τα διαθέσιμα φάρμακα έχουν λήξει.

Η ίδια είπε ότι πλέον τρώει μόλις μία φορά την ημέρα: ένα λεπτό κομμάτι πίτας με ντομάτα και αλάτι ή λίγο μέλι. Καθώς τα αποθέματα λιγοστεύουν και οι δρόμοι παραμένουν γεμάτοι νάρκες και υπό την απειλή drones, ο φόβος ότι οι κάτοικοι της Ολέσκι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πείνα γίνεται ολοένα εντονότερος.