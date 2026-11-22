Από τη Δευτέρα 23 έως και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο «Κρίνο & Αγκάθι», οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη και ο κλοιός γύρω από τον Μήτρο σφίγγει επικίνδυνα!

Ο Γεροδήμος βρίσκει στο πηγάδι το χρυσό φυλαχτό και πείθεται πως ο θάνατος δεν ήταν ατύχημα, αλλά ανθρωποκτονία. Η Λαμπρινή αναγνωρίζει το φυλαχτό και αφήνει να εννοηθεί πως γνωρίζει περισσότερα, την ώρα που ο Τριαντάφυλλος αντιλαμβάνεται την εμπλοκή του Μήτρου και τον απειλεί.

Η Λεμονιά συνεχίζει να ζει με τον τρόμο της αποκάλυψης, ενώ ο Μήτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να κρύψει όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Την ίδια ώρα, η Λευκή, συντετριμμένη από την απώλεια του πατέρα της και την κατάρρευση όσων πίστευε, βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.

Όμως ο Μάρκος στέκεται ξανά στο πλευρό της και ο έρωτάς τους αποδεικνύεται πιο δυνατός από το μίσος που τους χώριζε. Για πρώτη φορά, η Λευκή παραδέχεται πως τον αγαπά και οι δυο τους αφήνονται ολοκληρωτικά στα συναισθήματά τους…

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Η νεκροτομή που ζητά ο Γεροδήμος αναβάλλει την κηδεία του Στέλιου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι των Δρογουταίων και η Δέσποινα διώχνει έξαλλη τη Μαριγώ που έχει έρθει να συλλυπηθεί.

Την ίδια ώρα, ο Παναγής κι ο Μάρκος αντιμετωπίζουν την επίθεση του Σκλίβα, ενώ η Λευκή ζητά συντετριμμένη από τον παπά να δει με τα μάτια της την κλεμμένη εικόνα, συνειδητοποιώντας ότι ο σκοπός της ζωής της, δηλαδή η εκδίκηση για τον θάνατο του αδερφού της, ήταν στηριγμένος σε ένα ψέμα.

Ο Μήτρος προλαβαίνει με υποσχέσεις και απειλές τη Λεμονιά από το να μιλήσει στον Γεροδήμο. Όμως ο κλοιός σφίγγει επικίνδυνα, καθώς ο Θανάσης βρίσκει τον ματωμένο μουσαμά με τον οποίο είχαν τυλίξει τη σωρό του Στέλιου και ο Σκλίβας, παρά τις διαμαρτυρίες της Φρόσως, αποκαλύπτει στη Δέσποινα πως ο θάνατος του Στέλιου δεν ήταν ατύχημα.

Καθώς ο Γεροδήμος υποψιασμένος πια κατεβαίνει στο πηγάδι, η Λευκή που έχει καταφύγει στην Κούμαρη μην αντέχοντας να κοιτάξει τον Μάρκο στα μάτια, τον βλέπει να τρέχει και πάλι στο πλευρό της…

ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Γεροδήμος βρίσκει στο πηγάδι το φυλαχτό και, μαζί με το αίμα στο πέρασμα και τις νέες μαρτυρίες, αμφισβητεί πια εντελώς τη θεωρία πως ο θάνατος του Στέλιου οφείλεται σε μέθη.

Ο Σκλίβας ήδη υποδεικνύει στη Δέσποινα τους Αρβανιαταίους ως πιθανούς ενόχους, ενώ ο Τριαντάφυλλος μετά και τις κατηγορίες του Πέτρου πανικοβάλλεται μήπως η νέα έρευνα ανοίξει παλιές πληγές.

Στο αρχοντικό, το ματωμένο παντελόνι του Μήτρου αναστατώνει τη Μαρίκα και τη Λαμπρινή, ενώ ο Πέτρος επιστρέφει σπίτι του απ’ την κλινική βαθιά κλονισμένος.

Την ίδια ώρα, η Λευκή, συντετριμμένη από ενοχές, αποχαιρετά τον πατέρα της και φτάνει στο ποτάμι, εκεί όπου ο Μάρκος τη βρίσκει πριν να είναι αργά.

Κι ενώ η σχέση τους μοιάζει να ξαναγεννιέται, καθώς έρχονται πιο κοντά από ποτέ, το φυλαχτό που βλέπει η Λαμπρινή στα χέρια του Γεροδήμου την παγώνει και του αποκαλύπτει πως ίσως ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει…

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Γεροδήμος πεπεισμένος πια πως ο θάνατος του Στέλιου ήταν ανθρωποκτονία, προσπαθεί να εξιχνιάσει την υπόθεση με κύριο στοιχείο το φυλαχτό.

Όταν, όμως, έρχεται να τον βρει η Δέσποινα μανιασμένη μετά τις αποκαλύψεις του Σκλίβα, αποφεύγει να της αποκαλύψει όσα γνωρίζει, με την ελπίδα να μη δημιουργηθεί νέα ένταση στο χωριό. Από την άλλη η Φρόσω, παλεύοντας να αποτρέψει την ανάμιξη του Στάθη, τον αναγκάζει τελικά να της εξομολογηθεί τον έρωτα του για την Λευκή.

Στο μεταξύ, ο Μήτρος αγωνιά αν θα στοχοποιηθεί από τον Γεροδήμο, ενώ ο Τριαντάφυλλος, καταλαβαίνοντας την εμπλοκή του στο φόνο του Στέλιου, τον απειλεί.

Κι ενώ η Λεμονιά συνεχίζει να τρέμει μήπως αποκαλυφθούν, η κατάσταση στο Δρογουταίικο είναι πια τόσο απελπιστική οικονομικά, που η Χρυσούλα προσπαθεί να βρει λύση ζητώντας δουλειά από τη Κούμαρη.

Στο Αρβανιταίικο από την άλλη, Θωμάς και Παναγής καταστρώνουν την αντεπίθεσή τους απέναντι στους Ιταλούς και στον Σκλίβα, ο οποίος χρησιμοποιεί ήδη τη νέα του θέση εναντίον τους.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η Λευκή έχοντας χάσει πια κάθε επιθυμία για εκδίκηση, παραδέχεται πως αγαπάει τον Μάρκο. Μάρκος και Λευκή κάνουν έρωτα…