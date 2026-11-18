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Ο θάνατος του Στέλιου μπαίνει στο μικροσκόπιο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο παπάς αποκαλύπτει στην Λευκή όλη την αλήθεια για τον εικόνα του Άη Γιώργη και το μυστικό του Στέλιου κι εκείνη, πνιγμένη από τύψεις για τη στάση της απέναντι στον πατέρα της, καταρρέει στην αγκαλιά του Μάρκου.

Όμως, ο θάνατος του Στέλιου πυροδοτεί κι άλλα γεγονότα. Ενώ η οικογένεια Δρογούτη πηγαίνει να ετοιμάσει τον νεκρό για την τελευταία του κατοικία, Μαριγώ και Λαμπρινή αναγκάζονται να εμφανιστούν στο Δρογουταίικο για τον θρήνο κι ο Παναγής επιχειρεί να προσεγγίσει τον Γιάννο.

Παράλληλα ο Πέτρος, που στο μεταξύ έχει μάθει για τον Στέλιο, κατηγορεί ευθέως τον Τριαντάφυλλο για τον χαμό του, ενώ ο Γεροδήμος διενεργεί πλήρη έρευνα και διατάζει επείγουσα νεκροτομή, αναβάλλοντας την προγραμματισμένη κηδεία.

Κι ενώ ο Μήτρος πανικόβλητος προσπαθεί να βρει το φυλαχτό του πριν από τη χωροφυλακή, η Λεμονιά μην αντέχοντας άλλο αποφασίζει να ομολογήσει η ίδια τα πάντα στον Γεροδήμο, που σκυμμένος πάνω από το πηγάδι βρίσκεται μια ανάσα από το φυλαχτό…

Ο θάνατος του Στέλιου μπαίνει στο μικροσκόπιο

Η Δέσποινα καταρρέει στην αγκαλιά της Χρυσούλας