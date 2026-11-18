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Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περί Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Σε σύνολο 294 ψηφισάντων, οι 137 ψήφισαν υπέρ, ενώ 157 επέλεξαν «παρών». Κανείς εκ των συμμετεχόντων βουλευτών δεν καταψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά από την έγκριση της Βουλής, θα συγκροτηθεί η 29μελής επιτροπή με παρουσία εκπροσώπων από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και ενός από την ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών.

Με την έναρξη των εργασιών της η Επιτροπή θα διερευνήσει τις κρατικές αποφάσεις και το πλαίσιο εποπτείας και διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων.

Στο επίκεντρο της έρευνας θέτει τις τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τον ρόλο των funds και των εταιρειών διαχείρισης (servicers), καθώς και τις κρατικές εγγυήσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής».

Επίσης, η Επιτροπή καλείται να εξετάσει τις συνέπειες αυτών των επιλογών για τους δανειολήπτες, το Δημόσιο και την οικονομία.