Εν αναμονή της ψηφοφορίας για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος, με την πρωτοβουλία δανειοληπτών «Δικαίωση», η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ρένα Δούρου κάλεσε «όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πράξουν το αυτονόητο».

«Αναμένουμε την ψηφοφορία με μεγάλη αγωνία»

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Είμαστε εδώ, αναμένουμε την ψηφοφορία με μεγάλη αγωνία. Καλούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί ψηφίζουν την αγωνία των δανειοληπτών από το Παρανέστι Δράμας ως τον Τσούτσουρα της Κρήτης. Γιατί ψηφίζουν για το αυτονόητο: Για το δικαίωμα των νοικοκυριών στο αύριο, για το δικαίωμα των νέων παιδιών, για το δικαίωμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναμένουμε και κάτι λέει ότι αυτή τη φορά θα ακούσουν τους πολίτες».