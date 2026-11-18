Αργά το απόγευμα σήμερα θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συζητείται από το πρωί σήμερα και η διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στην Ολομέλεια.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να κρίνει οριστικά εάν από σήμερα ανοίγει ο δρόμος για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι για την έγκριση της πρότασης απαιτούνται τουλάχιστον 120 ψήφοι και όλα δείχνουν ότι η Βουλή οδεύει προς σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Ρένα Δούρου, που εισηγήθηκε την πρόταση, ξεκαθάρισε ότι η έρευνα δεν εξαιρεί καμία κυβέρνηση και καλύπτει και την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα. Σύμφωνα με τα μέχρι

τώρα δεδομένα, υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθεί η αντιπολίτευση, ενώ η ΝΔ αναμένεται να δηλώσει «παρών».

Κρίσιμος παράγοντας παραμένουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Μέχρι στιγμής αρκετοί έχουν ταχθεί θετικά και η κοινοβουλευτική αριθμητική δείχνει ότι μπορούν να συμπληρώσουν τις ψήφους που λείπουν από τα 95 «ναι» των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου να ξεπεραστεί το όριο των 120.

Δούρου: «Να ελεγχθεί τι συνέβη με τα κόκκινα δάνεια, με τις περιουσίες των πολιτών και τις εγγυήσεις του Δημοσίου»

Την ανάγκη να ελεγχθεί «τι συνέβη με τα κόκκινα δάνεια, με τις περιουσίες των πολιτών και τις εγγυήσεις του Δημοσίου» υπογράμμισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου κατά την εισήγησή της στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την πρόταση του κόμματος για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

«Τα σκάνδαλα και η αδιαφάνεια έχουν γίνει χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο η ΝΔ ασκεί την εξουσία. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης που προστατεύει τους ισχυρούς, μεταφέρει το κόστος των επιλογών του στην κοινωνία και υπονομεύει την οικονομία», σημείωσε η κ. Δούρου κάνοντας αναφορά και στις δύο τελευταίες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη της κυβέρνησης, ο κ. Τσάφος για τα ομόλογα της ExxonMobil και ο κ. Λιάκος για τις απευθείας αναθέσεις δήμων στο λογιστικό γραφείο συγγενικού προσώπου του.

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Τα δάνεια μπορεί να έφυγαν από τις τράπεζες, έφυγαν όμως και τα χρέη από τις πλάτες των πολιτών;», διερωτήθηκε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η διερεύνηση του “Ηρακλή” μπορεί να αποκαλύψει ένα σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων».

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία για την πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής δεν ξεκίνησε από κάποιο κομματικό γραφείο, αλλά από τη συλλογικότητα «Η Δικαίωση». Διεμήνυσε, μάλιστα, σε «κάποιους που δεν βρίσκονται στην αίθουσα» ότι «αυτός είναι ο ρόλος της Αριστεράς, να μετατρέπει τις διεκδικήσεις της κοινωνίας σε κοινοβουλευτική δράση με απτά παραγόμενα αποτελέσματα».

Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη να απαντηθούν ερωτήματα όπως «με ποιους όρους αποεπένδυσε το Δημόσιο και τι απέγινε η δημόσια περιουσία», «ποιοι κατέχουν σήμερα τις απαιτήσεις και ποιοι εισπράττουν», «ποιος κερδίζει από έναν πλειστηριασμό» και «ποιος αποφασίζει ότι συμφέρει περισσότερο από μια βιώσιμη ρύθμιση».

Περιγράφοντας, δε, μία καθ’ όλα αρνητική κατάσταση για τον δανειολήπτη απέναντι στα ισχυρά funds, έκανε λόγο για «πραγματική ανισορροπία δύναμης που η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει», ενώ παρέπεμψε και στο πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έθεσε «ζήτημα στη λογιστική αποτύπωση προβλέψεων για ενδεχόμενες καταπτώσεις εγγυήσεων». «Ζητάμε να κατατεθούν τα επιχειρηματικά σχέδια, τα γνωστά business plans. Τι προέβλεπαν για εισπράξεις, ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς; Τι πραγματοποιήθηκε; Και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τους φορολογουμένους;», συμπλήρωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση νόμου που κατέθεσε τον Αύγουστο ο ΣΥΡΙΖΑ για «τη δίκαιη και βιώσιμη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας», προτείνοντας, μεταξύ άλλων, «την κατάργηση του πτωχευτικού πλαισίου της ΝΔ και την επαναφορά της δικαστικής προστασίας του νόμου Κατσέλη», «έναν νέο υποχρεωτικό ψηφιακό εξωδικαστικό μηχανισμό», «πρόσβαση στη Δικαιοσύνη χωρίς πρόσθετο οικονομικό φραγμό όταν η διαδικασία αποτυγχάνει», καθώς και «ενεργό ρόλο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί να αποκτά κόκκινα δάνεια και να τα αναδιαρθρώνει με βάση την τιμή αγοράς τους».

«Η θέση μας για τον “Ηρακλή” είναι σαφής: Τέλος στις νέες εγγυήσεις μέσω του προγράμματος, με σεβασμό στις νόμιμες υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση για Εξεταστική περιλαμβάνει «έλεγχο από το 2015 με αναδρομική δυνατότητα» έτσι ώστε «να ελεγχθεί ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο των τιτλοποιήσεων, της διαχείρισης απαιτήσεων και της εποπτείας των servicers». «Δεν εξαιρούμε καμία κυβέρνηση. Δεν ζητάμε επιλεκτική διερεύνηση», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ακουστούν και οι δανειολήπτες.

Η κ. Δούρου κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας «την κοινωνία και τη διαφάνεια πάνω από τους κομματικούς ανταγωνισμούς».

«Η πολιτική αυτονομία κάθε κόμματος δεν απειλείται όταν υπερασπιζόμαστε μαζί το δικαίωμα της Βουλής να ελέγχει την κυβέρνηση της ΝΔ. Αντίθετα, η Δημοκρατία δυναμώνει όταν μπορούμε να συμφωνούμε στα θεμελιώδη και αυτονόητα, ακόμη κι όταν διαφωνούμε στα υπόλοιπα», τόνισε και κατέληξε ζητώντας από τον κάθε βουλευτή να απαντήσει σε δύο ερωτήματα: «Θα επιτρέψουμε να ελεγχθεί αυτό το σύστημα ή θα του προσφέρουμε άλλη μια ασπίδα προστασίας; Με τους δανειολήπτες ή με την αδιαφάνεια των funds και των servicers;».

Παππάς: Ο λαός οφείλει να γνωρίζει και η Βουλή να εξετάσει

Ο λαός δικαιούται να γνωρίζει και η Βουλή οφείλει να εξετάσει, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, ανοίγοντας τη συζήτηση επί της πρότασης του κόμματός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος “Ηρακλής” και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία».

Αφού σημείωσε την παρουσία, στα θεωρεία της Βουλής, εκπροσώπων φορέων «που εδώ και χρόνια δίνουν έναν δύσκολο αγώνα, για να προστατεύσουν τα σπίτια τους, να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους, να στηρίξουν τις οικογένειές τους, να διασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους» όπως το ΙΝΚΑ, εμπορικοί σύλλογοι και σύλλογοι δανειολπτών, ο κ. Παππάς είπε ότι από αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησε η σημερινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφερε πλήθος παραδειγμάτων πολιτών που πήραν δάνεια, τα οποία, παρά την οικονομική κρίση που χτύπησε τη χώρα, παρέμειναν, διαβιβάστηκαν, άλλαξαν δικαιούχο και διαχειριστή αλλά ο δανειολήπτης εξακολουθεί να αναζητά μία ρύθμιση που θα μπορεί να πληρώνει και παρά τον αγώνα του κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. «Πόσα σπίτια πρέπει να χαθούν; Πόσες οικογένειες να διαλυθούν οικονομικά; Πόσοι άνθρωποι να φτάσουν στα όριά τους;», αναρωτήθηκε.

Μιλώντας για τον «Ηρακλή», που έπρεπε -όπως υποστήριξε- να λέγεται «Κέρβερος», τόνισε μία «ριζική διαφορά. Μπουκέτα δανείων εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν έχουν τα έσοδα που έχουν ορίσει στα business plans θα τους πληρώσει το Δημόσιο. Και τα έσοδα ήδη έχουν πέσει έξω κατά 25%. Από το 2023 ζητούμε τα business plans. Η κυβέρνηση τα κρύβει. Πώς επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων ανάκτησης απαιτήσεων; Με πόσους πλειστηριασμούς; Ο λαός δικαιούται να γνωρίζει. Η Βουλή οφείλει να εξετάσει. Με έγγραφα, στοιχεία και μαρτυρίες».

Υπογράμμισε ότι η Βουλή οφείλει να διερευνήσει την εποπτεία των servicers, πώς εξετάζονται οι καταγγελίες, ποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί, πόσες ουσιαστικές αναδιαρθρώσεις οφειλών έχουν πραγματοποιηθεί. «Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε και ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού 2027», επεσήμανε.

Σχετικά με τα ακίνητα που συνδέονται με «κόκκινα δάνεια» και έχουν περάσει σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, ο κ. Παππάς ρώτησε: «Πόσα είναι αυτά; Ποιοι τα κατέχουν; Πόσα παραμένουν κλειστά; Πόσα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία και προσιτό ενοίκιο;». Πρότεινε, δε, «την κατάργηση του “Ηρακλή-Κέρβερου” και την αντικατάσταση του σημερινού μοντέλου διαχείρισης των κόκκινων δανείων».

Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει σχετική πρόταση νόμου για τη συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, «με ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Με βιώσιμες ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Με διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικό δημόσιο έλεγχο. Με ενεργό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με τον ΕΦΚΑ σε κεντρικό ρόλο. Πρέπει να αποκατασταθεί η περιουσία του. Και τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά και χρεωμένα σπίτια, να γίνουν είτε κοινωνική κατοικία είτε να μείνουν στους ιδιοκτήτες που θα έχουν ρυθμισμένο χρέος».

Όσον αφορά ερώτηση μέλους του συλλόγου «Δικαίωση» εάν όντως θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Εξεταστική, «αφού ζητάμε να ελεγχθεί και η δική σας περίοδος 2015-2019;», υπογράμμισε: «Θα ήταν πολιτικά ανήθικο αν απαντούσαμε “ναι θα την προτείνουμε την Εξεταστική αλλά υπό τον όρο να εξαιρέσετε από τον έλεγχο τη δική μας περίοδο“. Το προτείνουμε λοιπόν. Στην περίοδο 2015-2019 μπορεί να έγιναν λάθη, υπήρχε όμως προστασία πρώτης κατοικίας. Με τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις. Την παράταση του νόμου Κατσέλη, τον νόμο Κατσέλη Σταθάκη, και βεβαίως τον νόμο Φλαμπουράρη».

Τέλος, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε «το σύνολο των βουλευτών να στηρίξουμε την πρόταση για συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Να ανταποκριθούμε σε ένα αίτημα που ξεκίνησε από την κοινωνία. Από τους εκπροσώπους της “Δικαίωσης”, τις ενώσεις καταναλωτών και δανειοληπτών».

Ο κ. Παππάς έκλεισε την εισήγησή του «με μια προσωπική αναφορά. Για εμάς, για την παράταξή μας, για το κόμμα μας, η σημερινή πρωτοβουλία είναι και μια υποχρέωση στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, που έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο. Του Αλέκου που έδωσε μάχες για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Που στάθηκε δίπλα στους ανθρώπους που κινδύνευαν να χάσουν το σπίτι τους. Ο Αλέκος λείπει από τη Βουλή. Λείπει από κοντά μας. Λείπει από κάθε άνθρωπο που κράτησε το σπίτι του. Πολλά θα ήταν καλύτερα αν δεν είχε φύγει από κοντά μας. Αλλά οι αγώνες του είναι εδώ. Και μας δεσμεύουν. Να μη μείνει κανένας άνθρωπος μόνος του απέναντι στα funds. Να μη χαθεί κανένα σπίτι. Αυτό είναι υπόσχεση, αλλά και δέσμευση».