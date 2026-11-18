Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία κόμβου επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα συζήτησαν νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης με τον υπουργό Εσωτερικών της Ρουάντα, δρ Βίνσεντ Μπιρούτα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η εμβάθυνση σε επιμέρους τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία και τη διασύνδεση με κόμβο επιστροφής στη Ρουάντα, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αποτελεσματική διαχείριση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο, τις εγγυήσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στον τομέα της μετανάστευσης.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση, εντάσσεται στη ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αυστηροποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής, σε συνέχεια και της πρόσφατης κοινής διακήρυξης των πέντε ευρωπαϊκών κρατών στη Βιέννη, η οποία ανέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης νέων, αποτελεσματικών εργαλείων και συνεργασιών με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την αποτροπή των δικτύων διακινητών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση των επόμενων βημάτων συνεργασίας.