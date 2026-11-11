Πλεύρης στον Realfm 97,8 για τις μεταναστευτικές ροές: Αν υπάρξει κλιμάκωση στην Κρήτη θα εξεταστεί η αναστολή ασύλου

«Η αναστολή ασύλου είναι ένα μέτρο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι» ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, σχετικά με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται στην Κρήτη.

Ο κ. Πλεύρης μίλησε αρχικά για τα Κέντρα Κράτησης-Φιλοξενίας στην Κρήτη και επεσήμανε: «Το βασικό σκεπτικό, τουλάχιστον στη φιλοσοφία την οποία έχουμε, είναι ότι όταν κάποιος έρχεται παράνομα, πρέπει να δημιουργούνται οι συνθήκες προκειμένου να επιστρέψει πίσω, επιταχύνοντας τις επιστροφές. Τα κέντρα κράτησης φιλοξενίας, φιλοξενίας είναι για αυτούς που θα πάρουν άσυλο, κράτησης για αυτούς που δεν θα πάρουν, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί μέχρι να γίνει ταυτοποίηση ενός ανθρώπου από πού είναι για να τον επιστρέψεις πίσω, πρέπει κάπου να τον κρατάς. Στην Κρήτη εμείς πιστεύουμε ότι με τα δύο κέντρα, το ένα στην Αγυιά που ήδη λειτουργεί και το δεύτερο στο Ηράκλειο στους Αθανάτους που θα λειτουργήσει, θα μπορούμε να διαχειριζόμαστε την κατάσταση ώστε να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες ταυτοποίησης, μεταφοράς σε κλειστά κέντρα και επιστροφών. Άρα αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται κάτι άλλο για την Κρήτη».

«Ισορροπία με την Τουρκία, διπλό πρόβλημα με τη Λιβύη»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ακόμη ότι με την Τουρκία υπάρχει μία ισορροπία το 2026 στο μεταναστευτικό, όμως η χώρα μας έχει διπλό πρόβλημα με τη Λιβύη.

«Αυτή τη στιγμή με την Τουρκία έχει επιτευχθεί μια ισορροπία στο μεταναστευτικό, με αποτέλεσμα το πρώτο δεκάμηνο, οι ροές στο Αιγαίο να είναι στις οχτώ χιλιάδες που είναι ιστορικό χαμηλό και πράγματι εκεί υπάρχει μια συνεργασία. Και λέω αυτή τη στιγμή γιατί πάντοτε η Τουρκία σαν ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα θα είναι καλά. Αντιθέτως με τη Λιβύη έχουμε διπλό πρόβλημα που έχουμε. Δυτική και Ανατολική Λιβύη. Οι ροές μας είναι από την Ανατολική Λιβύη, από την οικογένεια Χαφτάρ, να το πούμε απλά. Η Δυτική Λιβύη είναι η επίσημη κυβέρνηση που παράγει ροές για την Ιταλία. Η επίσημη κυβέρνηση μιλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανατολική πλευρά δεν μιλάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν αναγνωρίζεται, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να υπάρχει μια απομόνωση.

Μέχρι τώρα τι βλέπαμε από τη Λιβύη; Βλέπαμε μια προσπάθεια συνεργασίας κάποιες στιγμές, με μια τρομακτική αδυναμία γιατί της λείπουν μέσα και με ένα σημαντικό πρόβλημα ότι υπάρχει μεγάλη δεξαμενή, κυρίως Σουδανών αλλά και άλλων από την Ασία, που έρχονται μέσω πτήσεων του Κόλπου στη Βεγγάζη ή στην Τρίπολη.

Εδώ όμως προστίθεται ότι πια τη Λιβύη την αντιμετωπίζουμε και με έναν άλλον τρόπο. Γιατί ενώ μέχρι τώρα συζητούσαμε σε ένα κομμάτι αδυναμίας και πώς μπορούμε εκεί πέρα να συνδράμουμε, τώρα μπαίνει και ο παράγοντας ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, να υπογράφει ένα παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει, πέρα από τις συστημικές αδυναμίες που έχει, το κομμάτι της εργαλειοποίησης. Η αλήθεια είναι μετά την υπογραφή είδαμε πράγματα απουσίας συνεργασίας. Έγιναν οι επαφές σε επίπεδο και Υπουργείο Μετανάστευσης και Ναυτιλίας και Εξωτερικών Παρακολουθούμε πάλι μία αλλαγή στάσης τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή ξαναβρέθηκαν, να το πω απλά, και αρχίζουμε να συζητάμε».

Και συμπλήρωσε: «Είναι βέβαιο όμως ότι αν φανεί και πιστοποιηθεί ότι υπάρχει απουσία συνεργασίας, δεν θα κάθεται η Ελλάδα και να υποδέχεται βάρκες. Προφανώς θα παρθούν τα μέτρα που πάρθηκαν και στο παρελθόν, όπως αναστολή ασύλου και προφανώς και ενεργητική επιτήρηση περαιτέρω στα σύνορα. Η αναστολή ασύλου είναι ένα μέτρο το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι».

Ακούστε το ηχητικό: